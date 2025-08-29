Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη 36χρονου συνεργού του “Έντικ”

Συνελήφθη 36χρονος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση, ο οποίος φέρεται να είναι συνεργός του περιβόητου “Έντικ”. Βίντεο ντοκουμέντο.

Στη σύλληψη ενός 36χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε σχετικό ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, ο 36χρονος συνελήφθη στην περιοχή του Ασπρόπυργου, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την Πέμπτη (28/08).

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τον 36χρονο νωρίτερα και έστησαν ειδική επιχείρηση, κλείνοντάς του τον δρόμο με τρία αυτοκίνητα και μη αφήνοντάς του περιθώριο να ξεφύγει.

Δείτε βίντεο από την κινηματογραφική σύλληψη του 36χρονου

Ο 36χρονος φέρεται να είναι συνεργός του περιβόητου “Έντικ”, αρχηγικού μέλους εγκληματικής οργάνωσης της Ρωσόφωνης Μαφίας, η οποία είχε την μερίδα του λέοντος στο λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Η συγκεκριμένη οργάνωση εμπλέκεται κυρίως στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και καπνικών προϊόντων στη χώρα μας και στο εξωτερικό, ενώ ο “Έντικ” έχει διαφύγει στο Ντουμπάι.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε την 05-03-2025, με το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων, για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο 36χρονος συμμετείχε σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου το 2024.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη σύλληψη του 36χρονου

“Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, 36χρονος, διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025, με το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων, τα οποία επεδίωκαν τη διάπραξη εκβιάσεων- εκρήξεων αλλά και σωματικών βλαβών (σχετ. η από 10-03-2025 παρουσίαση υπόθεσης).

Υπενθυμίζεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή”.