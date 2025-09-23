Ασπρόπυργος: Συνελήφθησαν ανήλικοι που γρονθοκόπησαν 14χρονο μαθητή έξω από σχολείο

Θύμα επίθεσης έπεσε ένας 14χρονος μαθητής από πέντε συνομήλικούς του έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο. Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, 5 ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για σωματικές βλάβες αδυνάμων προσώπων και εξύβριση.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες στις 17 Σεπτεμβρίου, έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Ασπροπύργου, οι πέντε κατηγορούμενοι, προσέγγισαν τον 14χρονο και του επιτέθηκαν με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους 5 δράστες και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Μάλιστα, ένας εκ των κατηγορουμένων προέβη σε αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης, ξυρίζοντας τα μαλλιά του, προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.