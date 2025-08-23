Αταλάντη: Νεκρή 32χρονη μητέρα σε τροχαίο – Τη χτύπησε ΙΧ που παραβίασε STOP

Αταλάντη: Νεκρή 32χρονη μητέρα σε τροχαίο – Τη χτύπησε ΙΧ που παραβίασε STOPΔιαβάζεται σε 1'
Μια 32χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο που παραβίασε το STOP στην Αταλάντη.
- 23 Αυγούστου 2025 07:25
Τραγωδία σημειώθηκε στην Αταλάντη το βράδυ της Παρασκευής (22/8) όταν μια γυναίκα 32 ετών, μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο με τη μηχανή της.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr η νεαρή γυναίκα οδηγούσε τη μηχανή της στο δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, όταν ένα αυτοκίνητο παραβίασε το STOP ερχόμενο από Λιβάνατες θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα.
Το αυτοκίνητο εμβόλισε τη μηχανή και η άτυχη οδηγός της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.
Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε και τη διακομιδή της, όμως η 32χρονη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο της Λαμίας.
Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί προανάκριση το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.