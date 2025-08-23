Ελλάδα Τροχαία Ατυχήματα

Αταλάντη: Νεκρή 32χρονη μητέρα σε τροχαίο – Τη χτύπησε ΙΧ που παραβίασε STOP

Tροχαίο (φωτογραφία αρχείου)
Tροχαίο (φωτογραφία αρχείου) iStock

Μια 32χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο που παραβίασε το STOP στην Αταλάντη.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αταλάντη το βράδυ της Παρασκευής (22/8) όταν μια γυναίκα 32 ετών, μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο με τη μηχανή της.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr η νεαρή γυναίκα οδηγούσε τη μηχανή της στο δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, όταν ένα αυτοκίνητο παραβίασε το STOP ερχόμενο από Λιβάνατες θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα.

Το αυτοκίνητο εμβόλισε τη μηχανή και η άτυχη οδηγός της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε και τη διακομιδή της, όμως η 32χρονη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο της Λαμίας.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί προανάκριση το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

