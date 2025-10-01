Αθήνα: Πλήθος κόσμου στην μεγάλη κινητοποίηση για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα και στο ΥΠΕΞ ως απάντηση στην αναχαίτιση του στολίσκου Global Sumud Flotilla, από το Ισραήλ.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης και καταδικάζοντας την επιχείρηση του Ισραήλ κατά του Στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.

Στην κινητοποίηση παρευρίσκονται εκπρόσωποι της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), συνδικαλιστές από το ΠΑΜΕ, φοιτητές – συνδικαλιστές από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και εκλεγμένοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης». Συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι της «Νέας Αριστεράς», μέλη των συλλογικοτήτων «March to Gaza», «Global Sumud Flotilla», «Συμμαχία Σταματήστε τον πόλεμο» κ.α.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και αυθόρμητη με τη συνέλευση March to Gaza Greece να απευθύνει κάλεσμα σε συγκέντρωση, το βράδυ της Τετάρτης (01/10) στις 23.00, στο Υπουργείο Εξωτερικών, Βασιλίσσης Σοφίας 1, στο Σύνταγμα, λίγα μόλις λεπτά μετά την ανακοίνωση της αναχαίτισης του στολίσκου.