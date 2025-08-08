Αχαΐα: Νεκρός 60χρονος μετά από σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 60χρονο άνδρα σημειώθηκε στην Αχαΐα, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με φορτηγάκι.

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (07/08) όταν σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στην 111 στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου, στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, νταλίκα συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγάκι που μετέφερε μελίσσια και οδηγούσε ένας 60χρονος άνδρας.

Ο 60χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί.

Ωστόσο, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία, καθώς δεν άντεξε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος την περιοχή.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Αστυνομία.