Διακοπές ρεύματος σε 14 δήμους της Αττικής σήμερα (01/09) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (01/09). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα (01/09) ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αχαρνών

ΙΩΝΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΠΙΠΙΝΟΥ – ΟΡΦΕΩΣ

Δήμος Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α απο κάθετο: ΚΑΡΑΤΖΑ έως κάθετο: ΜΑΝ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 07:30 μμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΔΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ από: 07:30 μμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΙΝΥΣΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 07:30 μμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΤΖΑ από: 07:30 μμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΤ.ΣΕΡΒΙΑΣ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ από: 07:30 μμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΓΚΑΒΗ απο κάθετο: ΚΑΛΕΡΓΗ έως κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ 5 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΧΡΙΣΤΟΦΗ 16 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΝΟ 4 – 6 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 70 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΑΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 66 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 62 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΔΙΑΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ 78 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 73 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 78 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός:ΥΠΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΥΠΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡΩΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡ. ΒΛΑΧΟΥ, ΓΕΩΡ. ΠΩΠ.

Μονά οδός:ΦΡΑΝΤΖΗ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Καισαριανής

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΩΛΙΔΗ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΝΩΛΙΔΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Δήμος Αργυρούπολης – Ελληνικού

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ απο κάθετο: ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΟΤΖΙΑ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΑΝΤΖΗ απο κάθετο: ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΡΑΝΤΖΗ έως κάθετο: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΚΑΛΩΦ απο κάθετο: ΦΡΑΝΤΖΗ έως κάθετο: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ απο κάθετο: ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ απο κάθετο: ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 1Η απο κάθετο: έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 2Η απο κάθετο: έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 3Η απο κάθετο: έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΚΡΩΜΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΟ 47 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΜΕΛΑ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως

Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΟ 26 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

Δήμος Ηλιούπολης

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ.Κ.ΑΣΗΜΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ ΝΟ 48 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 100 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Χαϊδαρίου

ΛΟΥΝΤΕΜΗ – ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ – ΣΟΥΚΑΝΤΖΙΔΗ

Δήμος Κρωπιάς

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΙ: ΛΕΩΦ ΣΟΥΝΙΟΥ ΚΕΚΡΟΠΩΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΛΘΕΑ)

Δήμος Μοσχάτου

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 11:00 πμ έως: 14:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΘΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 14:00 μμ

Δήμος Κερατσινίου

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΝΩΠΗΣ απο κάθετο: Μ. ΚΑΤΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΝΘ. ΓΑΖΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΣΒΟΥ απο κάθετο: ΓΑΛΗΝΟΥ έως κάθετο: ΑΝΘ. ΓΑΖΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΗΝΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Σαρωνικού

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ – ΘΥΜΑΡΙ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ – ΑΘΗΝΑΣ – ΘΑΛΟΥ – ΛΕΥΚΑΔΟΣ – ΣΕΦΕΡΗ – ΣΟΛΩΝΟΣ – ΚΑΒΑΦΗ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΛΥΤΗ – ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ – ΚΑΛΒΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

Δήμος Ηρακλείου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΗ, ΣΗΜΗΡΙΩΤΗ, ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ, ΕΜΜ.ΡΟΪΔΗ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Δήμος Ιλίου