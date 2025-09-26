Διακοπές ρεύματος σε 14 δήμους της Αττικής σήμερα (26/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (26/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή (26/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ – ΘΗΒΩΝ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ – ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ – ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από 7:30:00 πμ έως 12:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ από κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΟΜΠΑΖΗ από κάθετο: Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΡΗΤΗΣ από κάθετο: Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ έως κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ από κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΑ ΜΑΤΣΗ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ από κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΑ ΜΑΤΣΗ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΩΑ ΜΑΤΣΗ από κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΚΟΠΕΛΟΥ από κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΟΔ.ΙΑΣΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 99 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός: ΘΗΣΕΩΣ από κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 53 – 51 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 103 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΜΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 107 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 14 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ από κάθετο: ΡΗΓΙΛΛΗΣ έως κάθετο: ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός: ΠΥΛΟΥ από κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός: ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 60 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ από κάθετο: ΔΕΛΒΙΝΟΥ έως κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ από κάθετο: ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ έως κάθετο: ΒΙΘΥΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΥΣΙΟΥ από κάθετο: ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ από κάθετο: ΙΛΛΥΡΙΑΣ έως κάθετο: ΒΙΘΥΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ από κάθετο: ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΑΝΑΡΙΟΥ από κάθετο: ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός: ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ από κάθετο: ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ έως κάθετο: ΙΛΛΥΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ από κάθετο: ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως 04:00 μμ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. Από 8:00:00 πμ έως 12:00:00 μμ.

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΙΕΡΟΛΟΧΥΤΩΝ από κάθετο: ΝΟ 27 &ΝΟ 38 έως κάθετο: ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά οδός: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΕΡΡΩΝ από κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός: ΠΑΡΑΣΧΟΥ 13 από κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΚΡΗΣ από κάθετο: ΠΑΡΑΣΧΟΥ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ζυγά οδός: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΝΟ 22 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ – ΤΡΙΑΝΕΜΗ – ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ – ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ – ΑΝΔΡΟΥ – ΣΑΠΦΟΥΣ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ. Από 8:00:00 πμ έως 4:00:00 μμ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΧΙΟΥ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΛΣΟΥΣ, ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΙΛΙΑΔΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΚΝΩΣΟΥ. Από 8:00:00 πμ έως 4:00:00 μμ.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΥΚΗΝΩΝ – ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ – ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ – ΜΕΤΕΩΡΩΝ – ΘΗΣΕΩΣ – ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ – ΚΝΩΣΣΟΥ – ΑΚΡΟΠΛΕΩΣ – Π.ΜΕΛΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Από 8:00:00 πμ έως 4:00:00 μμ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΒΗΣ από κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΜΕΡΙΚΗΣ από κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ από κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΧΑΝΙΨΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ από κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΑΥΓΕΤΟΥ από κάθετο: ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΗΡΑΣ από κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΛΗΣ από κάθετο: ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΔΗΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΜΑΖΟΝΩΝ από κάθετο: ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: 1Ο ΕΠΑΛ – 3Ο ΛΥΚΕΙΟ – 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ