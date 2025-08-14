Διακοπές ρεύματος σε 3 δήμους της Αττικής σήμερα (14/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα, Πέμπτη (14/08). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη (14/8), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι και οι ώρες διακοπής

Δήμος Πειραιώς

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ από κάθετο: ΠΑΦΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΛΛΗΣ από κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΦΩΤ.ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΒΛΑΧΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΟΡΟΥΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΟΛΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΙΓΑΛΕΩ απο κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός:ΒΕΡΓΑΣ ΝΟ 5 από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Νίκαιας