Διακοπές ρεύματος σε 9 δήμους της Αττικής σήμερα (28/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (28/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή (28/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Διακοπές Ρεύματος την Κυριακή (28/9): Αναλυτικά οι Δήμοι

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΥΠΑΤΗΣ – ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤ.ΓΟΝΑΤΑ – ΓΚΙΩΝΑΣ από 07:00 πμ έως 01:00 μμ

ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ από 07:00 πμ έως 01:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ απο κάθετο: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ.ΝΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΜΑΣΤΡΑΧΑ έως κάθετο: ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΣΗ απο κάθετο: ΜΑΣΤΡΑΧΑ έως κάθετο: ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΝΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓΟΝΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 9 έως κάθετο: ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΣΤΡΑΧΑ απο κάθετο: ΒΛΑΣΗ έως κάθετο: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ απο κάθετο: ΒΛΑΣΗ έως κάθετο: ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά οδός:ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΝΟ 63 έως κάθετο: ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μ

Ζυγά οδός:ΚΡΙΤΙΟΥ απο κάθετο: Ι.ΖΥΓΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΙΤΣΟΥ & ΠΑΝΟΥ ΚΟΣΜΑ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά οδός:Ι.ΖΥΓΟΥΡΗ απο κάθετο: ΚΡΙΤΙΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά οδός:ΚΙΤΣΟΥ & ΠΑΝΟΥ ΚΟΣΜΑ απο κάθετο: ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΡΔΑ έως κάθετο: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ απο κάθετο: ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΡΔΑ έως κάθετο: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Ζυγά οδός:ΛΕΦΕΒΡ απο κάθετο: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΒΛΑΣΗ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά οδός:ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΝΟ 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά οδός:ΒΛΑΣΗ απο κάθετο: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΣΤΡΑΧΑ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Ζυγά οδός:ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΟ 4 από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΚΚΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΤΗΝΟΥ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ

Ζυγά οδός:ΠΝΥΚΟΣ απο κάθετο: ΟΤΡΥΝΕΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΝΩ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ – ΠΟΥΝΤΑΖΕΖΑΣ – ΠΑΣΣΑΛΙΜΑΝΙ – ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΕ Λ.ΠΟΥΝΤΑΖΕΖΑΣ(ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ) ΕΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΟΣΥΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ – ΠΡΩΤΕΩΣ – ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ – ΤΡΙΤΩΝΟΣ – ΝΗΡΙΗΔΩΝ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – ΚΥΚΛΩΠΩΝ – ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ – ΣΕΙΡΗΝΩΝ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΠΕΤΡΑΚΗ – ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΠΟΥΝΤΑΖΕΖΑΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ – CAPE VILL – CAP SOUNION – ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΥΝΤΑΖΕΖΑΣ – VILL POUNTA – SEA SAL SOUNIO – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ από 08:00 πμ έως 02:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΙΣΣΑΒΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, ΕΛΙΚΩΝΟΣ, ΠΕΛΛΗΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΚΗΦΙΣΣΟΥ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ.

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΖΑΛΟΓΓΟΥ – ΑΙΟΛΟΥ – Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΚΟΡΑΗ – Γ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ – Κ.ΠΑΛΑΜΑ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – ΚΟΡΑΗ – ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ – ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ – ΣΟΛΩΜΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ