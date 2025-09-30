Διακοπές ρεύματος σε δήμους της Αττικής σήμερα (30/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (30/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη (30/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ – ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Λ.ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΧΑΡΝΩΝ

ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ – ΕΛΠΙΔΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ – ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ – ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΛΑΕΡΤΟΥ – ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΑΘΗΝΑΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ – ΟΔ.ΕΛΥΤΗ – ΕΛ.ΑΛΑΜΕΙΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΝΩΣΣΟΥ – ΜΥΚΗΝΩΝ – ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΑΙΜ.ΒΕΑΚΗ – ΙΑΣΩΝΟΣ – ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΕΡΙΒΟΙΑΣ 4 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΣΚΑΛΙΣΤΙΡΗ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός:ΣΚΑΛΙΣΤΙΡΗ απο κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ έως κάθετο: 28ΗΣ ΩΚΤΟΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ απο κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ έως κάθετο: ΣΚΑΛΙΣΤΙΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός:ΕΥΒΟΙΑΣ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΚΡΕΣΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΚΡΕΣΝΑΣ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΟΥ έως κάθετο: ΕΥΒΟΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΕΥΒΟΙΑΣ απο κάθετο: ΚΡΕΣΝΑΣ έως κάθετο: ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ έως κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΑΝΕΩΣ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός:ΠΕΤΡΑΣ απο κάθετο: ΚΑΠΑΝΕΩΣ έως κάθετο: ΒΟΘΡΩΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός:ΣΕΠΟΛΙΩΝ απο κάθετο: ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός:ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΑΝΕΩΣ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός:ΠΕΤΡΑΣ απο κάθετο: ΚΑΠΑΝΕΩΣ έως κάθετο: ΒΟΘΡΩΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Ζυγά οδός:ΚΑΜΠΟΥΡΗ 22 – 24 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΒΟΡΩΝΟΥ έως κάθετο: ΘΕΟΧΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΧΑΡΗ απο κάθετο: ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΑΖΑΝΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΝΟΒΑ απο κάθετο: ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΖΑΙΜΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: Γ.ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ έως κάθετο: ΦΡΕΑΤΥΔΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΚΚΑ απο κάθετο: ΙΩΝΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΟΜΗΡΙΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΘΥΤΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΕΣΝΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ, 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΒΙΤΑΛΗ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΧΙΟΥ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΙΚΑΡΙΑΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΗΨΟΥΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 7 – 9 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 38 – 34 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 22 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 31 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 179 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΟΛ/ΚΙΑ ΝΟ 179 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ – ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ – ΣΥΡΟΥ – ΣΑΜΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΟΥΡΟΥ – ΡΟΔΩΝ – Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Κ. – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΑΝΘΕΩΝ – ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ – ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΦΙΛΑΙΣ – ΑΝΑΦΗΣ – ΔΑΦΝΩΝ – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ – ΘΗΤΙ – ΚΙΤΣΙ – ΚΕΑΣ – ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ