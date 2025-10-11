Διαμαρτυρία χιλιάδων ενστόλων στο κέντρο της Αθήνας – Ζητούν 13ο και 14ο μισθό

Μαζική ήταν η διαμαρτυρία των ενστόλων στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο. Ποια είναι τα αιτήματά τους.

Στους δρόμους βγήκαν χιλιάδες ένστολοι, για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας το Σάββατο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, παίρνουν μέρος εν ενεργεία αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων από όλη την Ελλάδα, μαζί με απόστρατους στρατιωτικούς.

Η αντιπροσωπεία τους βγήκε από το γραφείο του πρωθυπουργού, όπου συναντήθηκε με τη διευθύντρια του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έχουν ενώσει τη φωνή τους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία ξεκίνησε από την παλιά Βουλή, δηλώνουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο που οδηγεί, όπως αναφέρουν, στη βαθμολογική τους υποβάθμιση κατά έξι βαθμούς αξιωματικού με καταληκτικό βαθμό αυτό του ανθυπασπιστή.

Λένε όχι στο Σώμα των υπαξιωματικών, ζητούν αύξηση μισθού και επιστροφή 13ου και 14ου για τους εν ενεργεία και αντίστοιχα 13η και 14η σύνταξη για τους εν αποστρατεία.

Εκτιμάται ότι στη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έδωσαν το “παρών” περίπου 6.000 ένστολοι.

Δείτε φωτογραφίες:

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενστόλων ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενστόλων ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενστόλων ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενστόλων ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενστόλων ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI