Διευθυντές υπουργείων ξέπλεναν χρήματα μέσω στοιχήματος

Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν τεθεί περισσότερα από 180 άτομα – αρκετοί εξ αυτών είναι διευθυντές υπουργείων και ανώτεροι υπάλληλοι κρατικών υπηρεσιών – τα οποία εμφανίζονται να έχουν παίξει από 100 έως και ένα εκατ. ευρώ.

Ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι ελέγχονται μεταξύ άλλων ως εμπλεκόμενοι σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιριών. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρά σε ελέγχους εκατοντάδων παικτών, καθώς φαίνεται πως ξέπλεναν τεράστια ποσά.

Η ανεξάρτητη αρχή σύμφωνα με πληροφορίες, έχει θέσει στο «στόχαστρό» της περισσότερους από 180 παίκτες, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν παίξει από 100 έως και ένα εκατομμύριο ευρώ δίχως ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να δικαιολογήσουν τα επίμαχα ποσά.

Άλλωστε, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως αρκετοί εξ αυτών είναι διευθυντές υπουργείων και ανώτεροι υπάλληλοι κρατικών υπηρεσιών, οι οποίοι παρά τα εισοδήματα τους έπαιζαν σημαντικά έως και υπέρογκα ποσά μέσω περίπου 10 στοιχηματικών εταιριών τυχερών παιχνιδιών.

Η μέθοδος

Οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως εκμεταλλευθήκαν την «τρύπα» του συστήματος, καθώς μέσω των νόμιμων διαδικασίων κατάφερναν να «ξεπλύνουν» χρηματικά ποσά μεταφέροντάς τα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Αρχικά, άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες μέσω διαδικτύου αποκτώντας ένα μοναδικό κωδικό για την κατάθεση χρημάτων σε αυτόν. Στη συνέχεια, μετέβαιναν σε καταστήματα όπως βενζινάδικα ή ψιλικατζίδικα μέσω των οποίων επίσης υπήρχε η δυνατότητα νόμιμα να καταθέσουν μετρητά στο λογαριασμό της στοιχηματική με πρόσχημα να παίξουν. Έτσι, τα μετρητά χρήματα με τη χρήση του μοναδικού κωδικού έμπαιναν στο λογαριασμό του παίκτη στην στοιχηματική εταιρία και ακολούθως ο παίκτης έδινε εντολή να γίνει η μεταφορά τους στον τραπεζικό του λογαριασμό, με αποτέλεσμα να μπορεί να τα δικαιολογήσει ως κέρδη από τα στοιχηματικά παιχνίδια.

Για την έρευνα της αρχής έχει ήδη ενημερωθεί η Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων που ασχολείται με την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων γενικά, και αναμένονται και οι δικές της ενέργειες.