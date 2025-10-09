Δολοφονία Βαλυράκη: “95% των χτυπημάτων ήταν στο πρόσωπο” κατέθεσε ο γιος του

Ο γιος του Σήφη Βαλυράκη, Γιάννης, περιέγραψε τη στιγμή που αντίκρισε τον πατέρα του νεκρό και δήλωσε βέβαιος ότι δέχτηκε επίθεση στο πρόσωπο.

Τη στιγμή που αντίκρισε τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη νεκρό στο Νησί των Ονείρων ανοιχτά της Ερέτριας περιέγραψε ο γιος του, Γιάννης, καταθέτοντας στη δεύτερη συνεδρίαση ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθήνας.

“Ήμουν σε σοκ. Είναι μια εικόνα που 4,5 χρόνια δεν ξεχνιέται … μετά το σοκ καταλαβαίνω ότι κάποιος επιτέθηκε στον πατέρα μου” ανέφερε ο μάρτυρας περιγράφοντας την πρώτη εικόνα που αντίκρισε: “Στο σημείο βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο. Είπα στη μητέρα μου να μείνει μέσα, αναρωτήθηκα πως είχε τόσο κόσμο… φαντάστηκα ότι είχαμε ενημερωθεί πρώτοι. Ήταν ο θείος μου εκεί, βλέπω τον πατέρα μου κάτω με τη στολή του και τον είχε καλύψει ο θείος μου με το μπουφάν του. Αναρωτήθηκα γιατί είχε τόσο πολύ κόσμο και αν υπήρχε κάποιο πρωτόκολλο. Φαινόταν ο αντίχειρας του, κομμένος κρεμόταν. Λέω στο θείο μου «άνοιξε να δω τον πατέρα μου», με ρωτάει «αντέχεις;» και του απαντώ «εννοείται». Βλέπω τον πατέρα μου χτυπημένο στο πρόσωπο σε πάρα πολλά σημεία, στο χέρι… (…) 95% των χτυπημάτων ήταν στο πρόσωπο, ο αντίχειρας του κομμένος άρα προσπάθησε να πιάσει κάτι…”.

Όπως εξήγησε στο δικαστήριο, το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη δεν είχε δεχθεί καμία παρέμβαση, καθώς κι ο πατέρας του ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση: “Ήταν ενεργός, αρθρογραφούσε… Ο πατέρας μου αγαπούσε πολύ αυτό που κάνει. Ήταν παθιασμένος με την πολιτική και τα κοινά”.

Ο Γιάννης Βαλυράκης γνωστοποίησε και τα ερωτήματα που του προκάλεσε η αρχική έρευνα των λιμενικών αρχών. “Από την αρχή το Λιμενικό είχε την άποψη ότι ήταν ατύχημα. Αναρωτιόμουν για ποιο λόγο όλοι κοιτάνε το σενάριο του ατυχήματος.. δεν έγινε καμία κίνηση να ληφθεί βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή της Ερέτριας που να έβλεπε θάλασσα. Εμείς κινητοποιηθήκαμε να το βρούμε. Από τις λιμενικές υπηρεσίες δεν έγινε κάποια κίνηση και αναρωτιέμαι πόσο υλικό είχε χαθεί” σχολίασε, ενώ επισημαίνοντας τη βεβαιότητα του ότι ο Σήφης Βαλυράκης δέχθηκε επίθεση.

Υποστήριξη κατηγορίας: Τι πιστεύετε ότι συνέβη;

Μάρτυρας: Πιστεύω ότι ο πατέρας μου δέχθηκε επίθεση με κάποιο όργανο στο πρόσωπο και προσπάθησε να πιάσει ένα αντικείμενο για να αμυνθεί, ο αντίχειρας του ήταν κομμένος. Θεωρώ ότι προσπάθησε κάτι να πιάσει για να αμυνθεί. Αυτό υπάρχει στο μυαλό μου εδώ και τεσσερισήμισι χρόνια.

Υποστήριξή κατηγορίας: Ο πατέρας σας εάν δεχόταν επίθεση θα προσπαθούσε να αμυνθεί;

Μάρτυρας: Φυσικά. Ο πατέρας μου ήταν αγωνιστής.