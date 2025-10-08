Δίκη Χρυσή Αυγή: “Αμπελοφιλοσοφίες” οι ναζιστικές πεποιθήσεις για την Ελένη Ζαρούλια

Απολογήθηκε ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου η Ελένη Ζαρούλια για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Κάτω από το βλέμμα της Μάγδας Φύσσα, η οποία είναι και πάλι παρούσα στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η Ελένη Ζαρούλια απολογήθηκε ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας ύστερα από μια μακρά διαδικασία που μετρά ήδη τρία έτη.

Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου η οποία κατηγορείται μεταξύ άλλων και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και έχει καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης 6 ετών, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τις αποδιδόμενες σε βάρος της κατηγορίες, ενώ επεσήμανε ότι η κατάσταση της υγείας του Νίκου Μιχαλολιάκου έχει καταστραφεί και δεν του επιτρέπει να μεταβεί στο δικαστήριο για να απολογηθεί.

Η Ελένη Ζαρούλια υποστήριξε πως ήταν εκείνη που ενημέρωσε τον τότε αρχηγό της Χρυσής Αυγής για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Προεδρος: Δεν είχε λάβει ο σύζυγός σας κάποιο τηλεφώνημα;

Κατηγορούμενη: Όχι.

Πρόεδρος: Τα μέλη της Χρυσής Αυγής εκείνο το βράδυ αντάλλασσαν πολλά μηνύματα μεταξύ τους. Δεν ενημέρωσαν τον Γενικό Γραμματέα; Δεν ενημερωνόταν για όλα τα πράγματα στο κόμμα;

Κατηγορούμενη: Κανονικά θα έπρεπε να γίνεται όπως τα λεφτά, αλλά δεν γινόταν κατά 100%.

Από τη διαδικασία δεν έλειψαν οι εντάσεις, κυρίως με τον κατηγορούμενο Ιωάννη Λαγό, ο οποίος εξακολουθεί να είναι κρατούμενος. Μάλιστα, το δικαστήριο αποφάσισε την απομάκρυνση του από την αίθουσα μέχρι να ηρεμήσει, καθώς επιτέθηκε φραστικά σε βάρος της εισαγγελέως της έδρας, όταν εκείνη εξέταζε την κατηγορούμενοι.

Εισαγγελέας: Είχε ναζιστική ιδεολογία το κόμμα;

Κατηγορούμενη: Το κόμμα ποτέ. Όταν είσαι με φίλους σου σε ένα δωμάτιο και αμπελοφιλοσοφείς, μπορεί να λες ο,τι θέλεις. Στην Ελλάδα δεν διώκεται το φρόνημα. Ποτέ δεν είπαμε προς τα έξω τέτοια πράγματα.

Ιω. Λαγός: Μόνο για ομιλίες ρωτάτε τόση ώρα. Για καμία εγκληματική ενέργεια.

Εισαγγελέας: Γιατί ενοχλούν οι ερωτήσεις μου;

Ιω. Λαγός: Ρωτάτε τη γυναίκα τόση ώρα μόνο για ομιλίες…

Πρόεδρος: Να αποβληθεί ο κατηγορούμενος μέχρι νεωτέρας γιατί διακόπτει την απολογία.

Ιω. Λαγός: Όχι την απολογία. Τη σφαγή διακόπτω. Σας έχουν βάλει να εκτελείτε εντολές. Σκουπίδια…

Να σημειωθεί ότι κατά τη συνεδρίαση απολογήθηκαν επίσης ο Κ. Κορκοβίλης εμπλεκόμενος στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, και ο Μ. Ευγένικος που κατηγορείται για την επίθεση κατά των Αιγυπτίων καλλιεργητών.

Οι απολογίες συνεχίζονται.