Δημογλίδου για “Μαφία της Κρήτης”: “Διώξεις ως το τέλος της εβδομάδας”

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση της “Μαφίας της Κρήτης”, με την Αστυνομία να παραδίδει δεύτερη δικογραφία στον εισαγγελέα.

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της “Μαφίας της Κρήτης” όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, η κ. Δημογλίδου τόνισε: «Όσον αφορά τη δεύτερη δικογραφία, η οποία παραδόθηκε στον εισαγγελέα και έχει τις υπόλοιπες πράξεις πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων, εκεί αναμένουμε την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ίσως προκύψουν και εντάλματα σύλληψης».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., η δεύτερη δικογραφία περιλαμβάνει κι άλλες σοβαρές κατηγορίες, όπως εκβίαση κληρικού, δωροδοκία, εμπορία επιρροής, απάτη, παραβίαση απορρήτου, παράβαση καθήκοντος, απιστία και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι «υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι θα κληθούν στη συνέχεια από τη Δικαιοσύνη να δώσουν εξηγήσεις είτε ως ύποπτοι είτε ως κατηγορούμενοι στη συνέχεια της διαδικασίας», επαναλαμβάνοντας σχετική δήλωση του αρμόδιου υπουργού.

Αναφορικά με την επέκταση της δράσης της οργάνωσης εκτός Κρήτης, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι, μέχρι στιγμής, η δράση τους εντοπίζεται σε Ρέθυμνο και Χανιά.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όμως αν το εμπόριο όπλων, για παράδειγμα, καθώς εκεί συνομιλούσαν με κάποια διαδικτυακή εφαρμογή ώστε να βλέπουν το υλικό υποψήφιοι αγοραστές πελάτες, τι οπλισμό θα αγοράσουν, ποιον οπλισμό θα επιλέξουν, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν κάτι έφυγε και εκτός της Κρήτης. Αυτό θα διερευνηθεί στη συνέχεια».

Όσο για το χρονικό της εξιχνίασης της υπόθεσης, η κ. Δημογλίδου περιέγραψε ότι η έρευνα ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2025, αναζητώντας οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, τα μέλη κάποιας οργάνωσης η οποία δραστηριοποιούνταν κατά κύριο λόγο στη διακίνηση ναρκωτικών, παρατηρώντας κινήσεις και έχοντας κάνει ήδη κάποιες συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών.

«Ουσιαστικά δραστηριοποιούνταν σε οποιαδήποτε εγκληματική πράξη από την οποία μπορούσαν να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος. Αυτός ήταν ο τελικός σκοπός και είχαν και τη δυνατότητα να “ξεπλένουν” αυτό το χρήμα σε πλυντήρια που ήταν επιχειρήσεις που διέθεταν κάποια από τα μέλη, όπως και οι άλλοι τρόποι τους οποίους θα πρέπει να διαπιστώσουμε από εδώ και πέρα στην ανάκριση, πού διοχετεύονταν όλα αυτά τα χρήματα που κέρδιζαν» είπε καταλήγοντας η κ. Δημογλίδου.