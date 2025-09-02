Μαφία της Κρήτης: Σε δύο δόσεις οι απολογίες των 48 συλληφθέντων – Πώς δρούσαν, τι κατασχέθηκε

Την Πέμπτη (04/09) ξεκινούν οι απολογίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Χωρισμένοι σε δύο γκρουπ και με δόσεις θα περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα Χανίων οι 48 συλληφθέντες, μέλη της “Μαφίας της Κρήτης” που πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας.

Οι απολογίες τους, μετά και την 48ωρη προθεσμία που έλαβαν χθες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν την προσεχή Πέμπτη (04/09) και Παρασκευή (05/09), με τους συλληφθέντες να χωρίζονται σε δύο ομάδες των 17 και των 16 αντίστοιχα και να απολογούνται τμηματικά. Όσο για τους 15 εναπομείναντες, είναι έγκλειστοι σε φυλακές και τις επόμενες ημέρες θα γνωστοποιηθούν το πότε θα απολογηθούν.

Χθες, Δευτέρα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ξεκίνησαν να φτάνουν σταδιακά, 33 από τους συνολικά 48 συλληφθέντες στον Εισαγγελέα Χανίων, ο οποίος, σύμφωνα με το cretapost, τους άσκησε κακουργηματικές διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης καθώς και για αδικήματα κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.

Τις 8.000 σελίδες φτάνει η δικογραφία

Ογκοδέστατη είναι η δικογραφία που βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, με πηγές να αναφέρουν στο cretapost, πως πρόκειται για 8.000 περίπου σελίδες ενώ το διαβιβαστικό αποτελείται από 1.200 σελίδες.

Μετά την έξοδο των συλληφθέντων από τον εισαγγελέα ο Νίκος Στειακάκης, ένας από τους συνηγόρους της υπόθεσης δήλωσε πως πρόκειται για η σύσταση εγκληματικής ομάδας είναι “μία ιδιαίτερη αυστηρή δίωξη” η οποία όμως “μένει να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται στη δικογραφία σε όσα περιέχονται σε αυτήν”.

Στα Χανιά θα βρεθεί σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κ. Δημογλίδου για την πολύκροτη υπόθεση της “Μαφίας της Κρήτης”.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. θα γίνουν στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων στις 2 το μεσημέρι.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχο Νίκολαο Κανέλλο και την εκπρόσωπο Τύπου, Κ. Δημογλίδου.

Ναρκωτικά, όπλα και 100.000 ευρώ τα ευρήματα – Η αποκαλυπτική φωτογραφία

Οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ναρκωτικά, όπλα και δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025, όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Στο μεταξύ, το απόγευμα η Αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφία με τα κατασχεμένα, όπλα, χρήματα και ναρκωτικά.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν πραγματοποιήσει

5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών

Είχαν προμηθευτεί (από εμπόρους ναρκωτικών)

41.222 γραμμάρια κάνναβης

9.175 γραμμάρια κοκαΐνης

2.100 γραμμάρια ηρωίνης.

ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / EUROKINISSI

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τις συνομιλίες του κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, κάποια από μέλη της συμμορίας, χρησιμοποιούσαν προσωνύμια όπως: Αυστραλός, Μικρός, Άντζελα, Μπίγκαλης, Στρατηγός, Κούλης, Αγάς, και Πατομπούκαλος.

Πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας ενώ δεν έλειπαν και οι βομβιστικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί.

Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να έχουν τα δύο αδέρφια, 57 και 47 ετών, που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τα δύο αδέλφια εμφανίζονταν τα τελευταία χρόνια ως επιχειρηματίες κυρίως στον τουριστικό κλάδο, με μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι γνωστοί στην ευρύτερη περιοχή.

Κλειδί για την αποκάλυψη της οργάνωσης ήταν 2 μυστικοί αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα οι οποίοι έφτασαν στα Χανιά από την Αθήνα. Παρουσιάστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων και σε συνεννόηση με την εισαγγελία κατάφεραν να διεισδύσουν στην οργάνωση.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης αύριο Τρίτη 2 Αυγούστου στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης στα Χανιά, παρουσίαση από το διευθυντή της διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο Νικόλαο και την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ, αστυνόμο β’ Κωνστάντια Δημογλίδου σχετικά με υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οπλισμού, πυρομαχικών και άλλες παράνομες πράξεις.