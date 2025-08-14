Δυο νέες συλλήψεις και μια ομολογία για τη φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας

Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ένας 19χρονος που ομολόγησε και ένας 27χρονος για την φωτιά στα Συχαινά. Μία προσαγωγή υπόπτου και μία ακόμα σύλληψη.

Το σενάριο ενός οργανωμένο σχέδιο εμπρησμού φαίνεται πως εξετάζουν οι Αρχές της Αχαΐας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο 19 χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά ο 27χρονος φίλος του, το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Επιπλέον, στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα, αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε όπως προέκυψε από την ανάλυση του βιντειοληπτικού υλικού, κατά την προσέγγιση του στο σημείο της φωτιάς.

Ο 19χρονος ομολόγησε και μεταξύ άλλων ανέφερε πως αποχώρησαν από το σημείο, όταν τους προσέγγισαν πολίτες και άρχισαν να τους ρωτούν, τι έκαναν εκεί. Ο 27χρονος επικαλέστηκε κενό μνήμης.

Ο 25χρονος που συνελήφθη χθες στην περιοχή του Γηροκομείου, αρνείται να συνεργαστεί, να υπογράψει, να υποβληθεί σε δακτυλοσκόπηση κλπ.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε μια προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου τα ξημερώματα που κατελήφθη να κινείται με 4 αναπτήρες στην κατοχή του, στην περιοχή Αρόη το βράδυ της Τετάρτης. Ο ίδιος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει απασχολήσει για εμπρησμούς σε κάδους και ληστεία.

Για την πρώτη φωτιά που ξέσπασε στην Ερύμανθο και έφτασε μέχρι την ΒΙ.ΠΕ. και την Κάτω Αχαΐα, αυτή εξετάζεται αν οφείλεται σε κολώνα ηλεκτροδότησης.

Την κατάσταση που επικρατούσε φαίνεται πως την εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι και έβαλαν φωτιές σε περιαστικά δάση έξω από την Πάτρα, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Σημειώνεται, ότι από τις Αρχές εντοπίστηκαν και γκαζάκια σε περιαστικό άλσος εντός της Πάτρας.