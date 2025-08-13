Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο Πάτρας

Στα χέρια των αρχών ένας 25χρονος για φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας.

Συνελήφθη 25χρονος Έλληνας στην περιοχή του Γηροκομείου Πατρών, Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, για εμπρησμό.

Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο πριν τις έξι το απόγευμα να σκύβει πάνω από χόρτα σε οικόπεδο και μετά να ξεσπάει η πυρκαγιά.

Ο πολίτης που τον είδε κάλεσε τις Αρχές και συνελήφθη. Εξετάζεται και για τα Συχαινά, ενώ για το μέτωπο που ξέσπασε στην περιοχή σήμερα εκκενώθηκε το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με κάποιες πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για συμμετοχή στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών μαζί με την κρατική ασφάλεια.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης ένα βίντεο από την περιοχή των Συχαινών, όπου ξέσπασε το μέτωπο, στο οποίο φαίνεται ένα όχημα να κινείται ύποπτα.