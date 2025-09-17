Δυστύχημα στην Κάρλας: Καταδίκη μηχανοδηγού, σταθμαρχών και πρώην προϊστάμενου ΟΣΕ

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας αποφάσισε την ενοχή του μηχανοδηγού, των σταθμαρχών και του πρώην προϊστάμενου του ΟΣΕ για τη θανατηφόρα σύγκρουση αμαξοστοιχίας και οχήματος το 2022, με κατηγορίες για αμέλεια και πλαστογραφία. Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης με αναστέλλουσα δύναμη για την έφεση.

Την ενοχή του μηχανοδηγού, των σταθμαρχών πρωινής και απογευματινής βάρδιας και του πρώην προϊστάμενου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας του ΟΣΕ αποφάσισε σήμερα, Τετάρτη (17/9) το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για τη θανατηφόρα σύγκρουση αμαξοστοιχίας και οχήματος στη διάβαση των οδών Κάρλας και Μεθοδίου στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου την 21η Ιουνίου του 2022.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο larissanet.gr, o μηχανοδηγός και ο σταθμάρχης της πρωινής βάρδιας αντιμετώπιζαν μεταξύ άλλων την κακουργηματική περίπτωση της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την μεταβολής της κατηγορίας και τον ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό της διατάραξης όχι από ενδεχόμενο δόλο αλλά από αμέλεια, την πλημμεληματική δηλαδή μορφή τους αδικήματος του άρθρου 291.

Ως προς το χρονικό, η θανατηφόρα σύγκρουση έγινε το απόγευμα της 21ης Ιουνίου του 2022, όταν ο 34χρονος οδηγός του οχήματος επιχείρησε να περάσει την διάβαση η οποία ήταν αφύλακτη καθώς οι μπάρες (Αυτόματο Σύστημα Ισόπεδης Διάβασης – ΑΣΙΔ) είχαν χαλάσει και δεν λειτουργούσαν τουλάχιστον από το πρωί της 21ης.

Για το πρόβλημα πρώτος ενημερώθηκε λίγα λεπτά μετά τις πέντε το πρωί ο σταθμάρχης Λάρισας της βραδινής βάρδιας της 20ης Ιουνίου (22.00 – 6.00) από τον μηχανοδηγό που εκτελούσε το δρομολόγιο Βόλος – Λάρισα. Για τον συγκεκριμένο σταθμάρχη το δικαστήριο αποφάσισε την απαλλαγή του σε αντίθεση με τους συναδέλφους του στην πρωινή και απογευματινή βάρδια της 21ης Ιουνίου.

Ο σταθμάρχης της πρωινής βάρδιας, όπως και ο μηχανοδηγός, καταδικάστηκαν μετά τη μεταβολή της κατηγορίας για την διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών από αμέλεια αλλά και για την ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία.

Η πλαστογραφία είναι το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης για το οποίο καταδικάστηκαν οι δύο σταθμάρχες και ο Επιθεωρητής και αφορά τις ενέργειες που έγιναν μετά τη σύγκρουση προκειμένου να παραποιήσουν στοιχεία σχετικά με την κίνηση της επίδικης αμαξοστοιχίας και την ενημέρωση που είχε κατηγορούμενος μηχανοδηγός για το πρόβλημα στη διάβαση με το ΑΣΙΔ.

Για την πράξη της πλαστογραφίας καταδικάστηκε λοιπόν η σταθμάρχης της απογευματινής βάρδιας και για την απλή συνέργεια σε πλαστογραφία ο Επιθεωρητής.

Μετά και την αναγνώριση των ελαφρυντικών του πρότερου έντιμου βίου για τον μηχανοδηγό και τους σταθμάρχες, το δικαστήριο επέβαλλε για τον μηχανοδηγό, ο οποίος καταδικάστηκε επίσης και για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, συνολική ποινή φυλάκισης δύο έτη και έξι μήνες, για τον σταθμάρχη της πρωινής βάρδιας συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, για την σταθμάρχη της πρωινής βάρδιας ποινή φυλάκισης τριών ετών και για τον Επιθεωρητή φυλάκιση ενός έτους.

Για όλους η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη.