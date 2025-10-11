Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Αναζητείται και τρίτο άτομο – Για ληστεία μιλά ο 48χρονος

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα. Τι ισχυρίζεται ο συγκάτοικος του θύματος. Αναζητούν έναν ακόμα άνδρα που έμενε μαζί τους.

Με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα συνεχίζεται η έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για την ανθρωποκτονία σε βάρος ενός 31χρονου Πολωνού και τον τραυματισμό του 48χρονου ομοεθνούς του συγκατοίκου, σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές αναζητούν έναν Ουκρανό, συγκάτοικο επίσης των δύο αντρών, για να δώσει κατάθεση, ωστόσο, ακόμα δεν τον έχουν εντοπίσει.

Την Αστυνομία ειδοποίησε ο 48χρονος όταν λίγο πριν τις έξι το απόγευμα της Παρασκευής, κατέβηκε από το διαμέρισμα σε γειτονικό μίνι μάρκετ και ζήτησε βοήθεια και να καλέσουν την Αστυνομία.

Ο ίδιος, ενώ στην αρχή δεν γνώριζε τον λόγο της επίθεσης, στη συνέχεια ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ο φίλος του έκανε διακίνηση ναρκωτικών και είχε κρυμμένα χρήματα στο σπίτι, τα οποία έβαλαν στόχο οι τέσσερις άγνωστοι.

Ισχυρίστηκε ότι τον χτύπησαν στο κεφάλι, έχασε τις αισθήσεις του και όταν συνήλθε ο φίλος του ήταν ήδη νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν χρήματα στο διαμέρισμα, εντόπισαν όμως πλήθος από ηλεκτρονικές συσκευές που εξετάζεται αν είναι προϊόντα κλοπής ή παράνομων συναλλαγών.

Στο διαμέρισμα υπήρχαν κάμερες που ήταν εκτός λειτουργίας όμως. Μέχρι τώρα, σε όσα βιντεοληπτικά υλικά έχουν εξετάσει οι Αρχές από την γειτονιά, καμία κάμερα δεν στοχεύει ευθέως προς την είσοδο του κτιρίου του δικού τους διαμερίσματος ώστε να έχουν επιβεβαίωση ή όχι των λεγομένων του τραυματισμένου 48χρονου συγκατοίκου.

Ο ίδιος όταν κατέβηκε κάτω ήταν αιμόφυρτος με χτύπημα στο κεφάλι, έφερε ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας στο μέτωπο και κομμάτια μονωτικής και πλαστικών δεματικών στα χέρια, εικόνα που καταγράφηκε και στο βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του μίνι μάρκετ.

Ο φίλος του βρέθηκε νεκρός από άγριο ξυλοδαρμό και δεμένος επίσης με πλαστικά δεματικά, ενώ η ακαμψία του σώματος έδειχνε αρκετά συμβατή με τον χρόνο θανάτου που απέδιδε ο συγκάτοικός του, όπως κατέληξε ο ιατροδικαστής που κλήθηκε στο σημείο. Από τις φωνές του 48χρονου που καλούσε σε βοήθεια, έσπευσε και η μητέρα του 31χρονου που έμενε σε κοντινή απόσταση και αντίκρισε το παιδί της νεκρό.

Με την έρευνα να συνεχίζεται, ενώ αρχικά αντιμετωπιζόταν ως μόνος ύποπτος ο 48χρονος, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, στην παρούσα φάση δεν εξαιρούν κανένα ενδεχόμενο, ούτε αυτό της εισβολής αγνώστων δραστών και της ληστείας, ούτε το ενδεχόμενο να έγινε κάτι μεταξύ τους και γίνεται προσπάθεια για τη συλλογή στοιχείων ώστε να επιβεβαιωθεί κάποια από τις εκδοχές, ενώ η ανάκριση του συγκάτοικου του θύματος και η λήψη καταθέσεων από άτομα του περιβάλλοντος του θύματος θα συνεχιστούν.