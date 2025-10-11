Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο με τον 48χρονο αιμόφυρτο να ζητά βοήθεια μετά τη δολοφονία του 31χρονου

Με τραύμα στο κεφάλι, ο 48χρονος διέφυγε στον δρόμο στον Άγιο Παντελεήμονα και ζήτησε βοήθεια, ενώ μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκε ένας άνδρας νεκρός.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το σοκαριστικό περιστατικό σε πολυκατοικία στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου ένας 31χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε διαμέρισμα και ο 48χρονος συγκάτοικός του εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑI, καταγράφει τον 48χρονο να βγαίνει αιμόφυρτος στον δρόμο και να κατευθύνεται τρέχοντας προς το σούπερ μάρκετ απέναντι από την πολυκατοικία.

Με εμφανή σημάδια σύγχυσης και μιλώντας σε σπαστά ελληνικά, ακούγεται να λέει: «Αστυνομία, καλέστε την αστυνομία».

Ο άνδρας φέρει βαθύ τραύμα στο κεφάλι, τα ρούχα του είναι καλυμμένα με αίμα, ενώ στο μέτωπό του διακρίνεται κολλημένη μονωτική ταινία. Τα χέρια του είναι ελεύθερα και σύμφωνα με την αστυνομία, κατάφερε να κόψει τα tie wrap με τα οποία ήταν δεμένος νωρίτερα.

Δείτε το βίντεο:

Το χρονικό του εγκλήματος

Σε διαμέρισμα 1ου ορόφου κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σεράφη και Χάλης βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (10/10) από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ», δεμένος με πλαστικά δεματικά και άγρια χτυπημένος μέχρι θανάτου, ένας 31χρονος Ουκρανός.

Εντός του χώρου βρέθηκε επίσης χτυπημένος ένας 48χρονος ομοεθνής του που κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την Αστυνομία.

Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Ασφάλειας και των Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί, ώστε να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο δυνατό.

Στο διαμέρισμα βρέθηκαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, η προέλευση των οποίων ελέγχεται από τις Αρχές.

Όσον αφορά στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία του 31χρονου, ο 48χρονος, που βρισκόταν στο σημείο, τραυματισμένος, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι εισέβαλαν στο σπίτι τέσσερα άτομα, τους έδεσαν και τους χτύπησαν, κάτι που, ωστόσο, δεν φαίνεται να πείθει τις Αρχές.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ το διαμέρισμα έχει σφραγιστεί και συνεχίζονται οι καταθέσεις από γείτονες και αυτόπτες μάρτυρες.