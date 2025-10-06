Δομοκός: Βρέθηκαν στο στομάχι κρατούμενου ναρκωτικά

Στην κατάσχεση 28,5 γραμμαρίων κάνναβης από κρατούμενο κατά τη μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού προχώρησαν οι αρχές.

Στον ανακριτή Λαμίας οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) 34χρονος κρατούμενος των Φυλακών Δομοκού, με την κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος, υπό την ειδικότερη μορφή της εισαγωγής και κατοχής εντός αυτού. Ο 34χρονος είχε μόλις μεταχθεί από τις Φυλακές της Πάτρας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr φέρεται να είχε καταπιεί 17 συσκευασίες με ινδική κάνναβη, ενώ από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, βρέθηκαν και στο κελί του ακόμη 9. Συνολικά κατασχέθηκαν 28,5 γραμμάρια κάνναβης.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και ο κρατούμενος οδηγήθηκε στον Ανακριτή. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, υποστήριξε ότι τα ναρκωτικά τα είχε για προσωπική του χρήση.

«Τα σακουλάκια που βρέθηκαν πάνω του τα ήθελε για προσωπική του χρήση, καθώς είναι χρήστης από τα 14 του χρόνια και με αυτά θα εξασφάλιζε την δόση του για κάποιο διάστημα», δήλωσε στο lamiareport η κα Παπασταμούλη.

Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τη συγκεκριμένη υπόθεση και επέστρεψε στη φυλακή όπου έτσι κι αλλιώς κρατείται για άλλη υπόθεση.