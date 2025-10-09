Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Το IX χτύπησε σε στύλο και τυλίχθηκε στις φλόγες

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο στη Δράμα. Το ΙΧ εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και περίφραξη και έπειτα πήρε φωτιά.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (09/10) στην επαρχιακή οδό Δράμας – Αμφίπολης προς Μαυρόβατο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε στύλο φωτισμού και ακολούθως σε περίφραξη οικίας όπου και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.