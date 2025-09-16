Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο – Οι τελευταίες στιγμές του ορειβάτη πριν την επίθεση από αρκούδα

Τρεις μήνες μετά την τραγική επίθεση από αρκούδα στη Δράμα, το βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος ο 60χρονος ορειβάτης, καταγράφει τις τελευταίες του στιγμές πριν την πτώση του σε χαράδρα.

Τις δραματικές ώρες που βίωσε ο 60χρονος ορειβάτης, πριν τη φονική επίθεση από αρκούδα στη Δράμα, κατέγραψε το ίδιο το θύμα και σήμερα, τρεις μήνες μετά το τραγικό περιστατικό, έρχονται στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος με το κινητό του, αποτυπώνεται η στιγμή που ο 60χρονος εντοπίζει αρκούδα στην διαδρομή του και προσπαθεί να την απωθήσει με σπρέι, ενώ ακούγεται να καλεί το φίλο του και να τον προτρέπει να ρίξει το σπρέι.

Ο σκύλος τους γαυγίζει και ο πανικός μεγαλώνει, ενώ η αρκούδα πλησιάζει. Στην τελευταία σκηνή, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος, πιθανότατα από την αρκούδα και λίγα δευτερόλεπτα μετά, η πτώση του ορειβάτη στην χαράδρα.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Το χρονικό της φονικής επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας (9/6), όταν οι δύο φίλοι ορειβάτες, πήγαν για πεζοπορία στο δάσος του Φρακτού και ήρθαν αντιμέτωποι με την αρκούδα.

«Είναι μια περιοχή στην οποία δεν επιτρέπεται να μπεις, είναι μόνο για ερευνητικούς σκοπούς» διευκρίνισε ο Σπύρος Ψαρούδας, Διευθυντής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ».

Οι δύο άντρες θέλησαν να προσεγγίσουν το μαχητικό αεροσκάφος που βρέθηκε σε μία ρεματιά με πυκνά δέντρα 77 χρόνια μετά την πτώση του. Είχαν μαζί τους σπρέι πιπεριού και ψέκασαν την αρκούδα. Ωστόσο το ζώο επιτέθηκε στον έναν και τον έριξε στο γκρεμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο φίλοι, κάτοικοι Δράμας, είναι έμπειροι πεζοπόροι-ορειβάτες και γυμναστές στο επάγγελμα.

Μόλις η αρκούδα έφυγε, ο ορειβάτης κάλεσε στο 112 για να δώσει συντεταγμένες και στο 166 όπως ανέφερε, έτσι ώστε να μπορούν να τους εντοπίσουν, καθώς το σημείο ήταν δύσβατο.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του διασωθέντα

Τα όσα συγκλονιστικά έζησε μαζί με τον φίλο του, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με τη μεγαλόσωμη αρκούδα, περιέγραψε ο ορειβάτης που διασώθηκε πρώτος και είναι καλά στην υγεία του στο ΕΡΤNews.

«Μου φωνάζει, “μία αρκούδα Δημήτρη έλα να δεις”. Προσπαθώ να πάω, δεν βλέπω. Και ξαφνικά βλέπω στα 2 – 3 μέτρα μπροστά μου μια πραγματικά πολύ μεγάλη αρκούδα, η οποία μου επιτίθεται. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω είναι η αλήθεια. Μπήκε στη μέση ο σκύλος μου και μού έδωσε 2-3 δευτερόλεπτα χρόνο για να προλάβω να βγάλω το σπρέι πιπεριού. Την ψέκασα. Έφυγε, πήγε στον Χρήστο που ήταν στην άκρη του γκρεμού. Του έδωσε μια σπρωξιά κι έπεσε κάτω», είπε χαρακτηριστικά ο ορειβάτης, Δημήτρης Κιορόγλου.

«Ήταν πολύ μεγάλη αρκούδα, εγώ τέτοια ταχύτητα και τέτοια δύναμη δεν έχω ξαναδεί. Πρώτα πήγε σε αυτόν την ψέκασε, είχε τελειώσει το σπρέι (πιπεριού)» πρόσθεσε.