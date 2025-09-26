Έκαναν κόντρες στη Βαρυμπόμπη – Συνελήφθησαν οδηγοί μοτοσικλετών

Οι αυτοσχέδιοι αγώνες στήθηκαν στη Βαρυμπόμπη μετά από διαδικτυακό κάλεσμα.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μετά από διερεύνηση περιστατικών μαζικής κίνησης μοτοσικλετών, που συγκεντρώνονται μετά από καλέσματα συμμετοχής σε κλειστές ομάδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κινούμενα στο οδικό δίκτυο της Αττικής και έχοντας αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων και ελιγμών εντυπωσιασμού, έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στην περιοχή της Βαρυμπόμπης οδηγοί μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού να τελούν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα άνω των 200χλμ/ώρα και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες).

Ελληνική αστυνομία

Ελληνική αστυνομία

Αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις μοτοσικλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και τις ακινητοποίησε επί της Λεωφ. Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ.

Εκεί συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί οδηγοί και το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση και για διατάραξη κοινής ησυχίας καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες στερούνται σιγαστήρα, προκαλώντας εκκωφαντικούς θορύβους από την κίνηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Οι μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν ενώ οι τέσσερις οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η Τροχαία προειδοποιεί σε σχετική της ανακοίνωση, πως ανάλογες εξορμήσεις θα οργανώνονται συνεχώς.