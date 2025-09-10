Έκθεση φωτογραφίας WHISP.E.R.S.: Όταν η εικόνα ψιθυρίζει στη θέση της λέξης

Η έκθεση φωτογραφίας WHISP.E.R.S των σπουδαστών της LUZ Studies εξερευνά την έννοια της σιωπηλής παρουσίας – αυτής που στέκει στο περιθώριο, μα γίνεται αισθητή την κρίσιμη στιγμή.

Οι φωτογραφίες που εκτίθενται δεν δημιουργήθηκαν για να φωνάξουν, ούτε να αρθρώσουν λέξεις, προτάσεις ή κραυγές. Υπάρχουν διακριτικά, έτοιμες να ενεργοποιηθούν σαν λεπτός αλλά επίμονος συναγερμός της συνείδησης.

Στον τίτλο της έκθεσης συνδυάζεται ο ψίθυρος με την τεχνολογική απαίτηση για άμεση αντίδραση. Όμως εδώ, η ανάγκη δεν είναι μηχανική, είναι υπαρξιακή. Οι φωτογράφοι επιλέγουν να σταθούν απέναντι στην εικόνα στην πιο καθαρή της μορφή: παρατήρηση, μνήμη, εσωτερική απεύθυνση. Οι φωτογραφίες τους λειτουργούν άλλοτε σαν οπτικά ποιήματα, άλλοτε σαν άδεια τοπία, εκεί που η απουσία αποκτά υπόσταση και γίνεται παρούσα χωρίς να δηλώνεται. Ανακλάσεις, σώματα σε κίνηση, βιομηχανικά θραύσματα, καθρέφτες μέσα στη φύση – όλα ενσωματώνονται σε μια σιωπηλή συνομιλία εικόνων που δεν ζητά να ακουστεί. Υπενθυμίζει πως κάθε επανάσταση δεν ξεκινά με κραυγές, αλλά με ψιθύρους. Με εσωτερικούς σεισμούς.

Η έκθεση WHISP.E.R.S είναι η συλλογή αυτών των πρώτων, ανεπαίσθητων σημάτων. Των μηνυμάτων που προηγούνται της φωνής. Δεν μιλά. Αφουγκράζεται. Και μας προσκαλεί να κάνουμε το ίδιο.

*P.E.R.S Personal Emergency Response Systems

Στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής μας η Luz Visual Studies διοργανώνει μια σειρά από παράλληλες δράσεις

15.09 | PINHOLE PHOTOGRAPHY

Εισηγητές: Άλκηστις Βουτσαρά, Γιώργος Καψαλάκης

Στο εργαστήριο αυτό, το οποίο πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της ετήσιας έκθεσης της Luz Visual Studies, θα μιλήσουμε για φωτογραφικές πρακτικές του 19ου αιώνα. Με αφορμή τις πρώτες απόπειρες αποτύπωσης της εικόνας θα επικεντρωθούμε στην κατασκευή μιας pinhole φωτογραφικής μηχανής από καθημερινά υλικά. Στη συνέχεια, δουλεύοντας στον σκοτεινό θάλαμο θα αποτυπώσουμε τις δικές μας εικόνες σε φωτοευαίσθητο χαρτί.

Το εργαστήριο είναι ανοιχτού επιπέδου και δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρες: 17.00 – 19.00

Κόστος: Δωρεάν

Αριθμός συμμετεχόντων: 8 άτομα

Όλα τα υλικά παρέχονται από την σχολή.

Αιτήσεις συμμετοχής ως 12 Σεπτεμβρίου στο email: [email protected]

19.09 | ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ Ζωή έξω απ’ τις τέσσερις γραμμές.

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 20:00, καλεσμένος μας θα είναι ο φωτογράφος Στέφανος Βλάχος, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το σύνολο της δουλειάς του και θα μιλήσει για τη φωτογραφική συλλογή με τίτλο «Κόκκινο Μπλε».

Το έργο που θα παρουσιαστεί έχει παραχθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων Personal Narratives, μέσα από μια διαδικασία εξερεύνησης της προσωπικής έκφρασης και της αφήγησης μέσω της εικόνας.

Οι φωτογράφοι που συμμετέχουν:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΖΟΥΛΙΑΤΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΛΙΚΗ

ΕΡΓΙΝΑ ΜΙΣΙΑΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΟΜΠΟΛΗ

ΙΩΑΝΝΑ (ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΣΣΕΑ

ΛΩΡΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗ

ΜΑΙΡΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΙΑΚΟΒΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ ΠΟΤΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΦΑΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΙΠΙΝΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Info:

Εγκαίνια: 13 Σεπτεμβρίου, 20:00

Διάρκεια: 13-20 Σεπτεμβρίου, 18:00 – 22:00

Είσοδος ελεύθερη

LUZ VISUAL STUDIES

Μαιανδρουπόλεως 4, 11524 Αθήνα

T: +302106912542

