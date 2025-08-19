Εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος στη Νέα Χαλκηδόνα – Ένας τραυματίας

Εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος σημειώθηκε στη Νέα Χαλκηδόνα, με έναν ελαφρά τραυματία. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Βίντεο από το σημείο.

Πυροσβεστικό όχημα εξετράπη της πορείας του στη Νέα Χαλκηδόνα και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Λόγω του ατυχήματος διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της οδού Χαλκίδος, στο ρεύμα από Νέα Φιλαδέλφεια προς Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Δείτε βίντεο από το σημείο