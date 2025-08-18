“Ελ. Βενιζέλος”: Βραζιλιάνος κατάπιε 100 “αυγά” καθαρής κοκαΐνης – Άφωνοι οι αστυνομικοί

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» συνελήφθη Βραζιλιάνος που κατάπιε περισσότερο από ένα κιλό καθαρής κοκαΐνης σε αυτοσχέδια σακουλάκια, προκειμένου να τη μεταφέρει από το Σάο Πάολο στην Ελλάδα.

Στα χέρια των ανδρών της Δίωξης Ναρκωτικών έπεσε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ένας Βραζιλιάνος, ο οποίος σε σχετικό έλεγχο που του έγινε και στη συνέχεια σε ακτινογραφία, άφησε άφωνους ακόμα και τους αστυνομικούς, από την ποσότητα ναρκωτικών που είχε καταπιεί σε 100 αυτοσχέδια «αυγά» των 11 γραμμαρίων το καθένα, με σκοπό την μεταφορά καθαρής κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ελλάδα.

Η πρακτική που ακολούθησε μάλιστα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη αφού αν άνοιγε έστω μία συσκευασία στο στομάχι του, θα είχε ελάχιστα λεπτά ζωής.

Στην ακτινογραφία που έδωσαν οι Αρχές στην δημοσιότητα, διακρίνεται ξεκάθαρα ότι όλο το στομάχι του και το έντερό του είναι γεμάτο από αυτές τις συσκευασίες με συνολική ποσότητα πάνω από ένα κιλό καθαρής κοκαΐνης.

Η ποσότητα αυτή που μετέφερε μέσω πτήσης από το Σάο Πάολο μέσω Γαλλίας στην Ελλάδα, θα κατέληγε στην εγχώρια αγορά και έτσι η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων εμπλεκομένων.

Για την υπόθεση αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ.