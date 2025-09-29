Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης – “Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα”

Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου προκάλεσε ζημιές σε οχήματα στη Φιλοθέη και φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο.

Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης του Βασίλη Μπισμπίκης, ο οποίος είχε παραπεμφθεί στο αυτόφωρο για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη το περασμένο Σάββατο, όταν προκάλεσε ζημιές σε οχήματα και φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο.

Νωρίτερα, ο ηθοποιός βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) σε βαθμό πλημμελήματος.

Υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Μπισμπίκης συνελήφθη χθες για πρόκληση υλικών ζημιών με εγκατάλειψη, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του ΚΟΚ που καθίσταται πλημμέλημα.

Λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος, ο γνωστός ηθοποιός προέβη σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: “Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν, αυτή είναι η αλήθεια”.

Δίκη στο Αυτόφωρο του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Όπως τόνισε: “Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα”.

“Πήγα και στην Αστυνομία, πήγα και στις αρχές” σημείωσε ο ηθοποιός.

«Όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης» λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του Βασίλη Μπισμπίκη, Μίλτος Ζησίδης, είπε: «Η δίκη αναβλήθηκε. Ο δικαστής άκουσε όσα έχουμε να πούμε, έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Για όλα όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα ΜΜΕ. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης και αυτό θα αποδείξουμε και στη δίκη. […] Με το που έγινε το ατύχημα, λίγες ώρες μετά, ο ίδιος ο Βασίλης μίλησε με την ασφαλιστική του εταιρεία και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων».

Ο κ. Ζησίδης διέψευσε την πληροφορία ότι οι κάτοχοι των αυτοκινήτων δεν γνώριζαν ποιος οδηγός τους είχε προκαλέσει ζημιά και επανέλαβε ότι αυτό θα αποδειχθεί κατά τη δίκη.

“Δεν είχα πιει, πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο”

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, σε δηλώσεις του στο Mega νωρίτερα, υποστηρίζει πως δεν είχε πιει και ότι δεν έτρεχε την ώρα του ατυχήματος.

«Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδά μου κάλεσε το Τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 14.00, το μεσημέρι του Σαββάτου, και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου για να ενημερώσω. Έκανα τα νόμιμα όπως ορίζει ο νόμος εντός 24ώρου, ενημέρωσα. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα όμως ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση» ανέφερε.