ΕΛΣΤΑΤ: Τι όνομα δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους τα τελευταία 80 χρόνια

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τα επικρατέστερα γυναίκεια και ανδρικά ονόματα στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1940 μέχρι το 2021.

Ποια είναι τα επικρατέστερα ονόματα στην χώρα μας; Ποια ονόματα επέλεγαν να δώσουν οι γονείς στα παιδιά τους τη δεκαετία του 1940; Έχουν αλλάξει οι προτιμήσεις των συμπολιτών μας τα τελευταία χρόνια; Ποια είναι τα ονόματα που παραμένουν σταθερά στην κορυφή τα τελευταία 80 χρόνια;

Η ανάλυση των επικρατέστερων ονομάτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προσφέρει μια ενδιαφέρουσα ματιά στις προτιμήσεις των πολιτών της χώρας μας, αναφορικά με τα ονόματα που δίνονται στα παιδιά τους από το 1940 μέχρι το 2021.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε δύο αναλυτικά βίντεο από την ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφονται τα 30 πιο δημοφιλή γυναικεία και αντρικά ονόματα για κάθε έτος γέννησης, ως ποσοστό των ατόμων που γεννήθηκαν εκείνη τη χρονιά στην Ελλάδα και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια.

Σημειώνεται ότι στα διπλά ονόματα υπολογίζεται μόνο το πρώτο, προσφέροντας έτσι έναν ξεκάθαρο και συγκρίσιμο πίνακα ονομάτων για κάθε χρονική περίοδο.

Γυναικεία ονόματα

Το βίντεο της ΕΛΣΤΑΤ για τα δημοφιλέστερα γυναικεία ονόματα αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες τάσεις αλλά και σταθερές προτιμήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το όνομα Μαρία, το οποίο καταγράφεται στην πρώτη θέση ήδη από τη δεκαετία του 1940 με ποσοστό 9,48% και παραμένει “καρφιτσωμένο” στην κορυφή μέχρι σήμερα, φτάνοντας το 2021 στο 7,71%.

Υπάρχουν όμως και ονόματα-εκπλήξεις. Για παράδειγμα, η “Χρυσή” εμφανίζεται το 1940 με ποσοστό 1,58%, αλλά με την πάροδο των δεκαετιών υποχωρεί και το 2021 δεν βρίσκεται καν στη λίστα των 30 επικρατέστερων ονομάτων.

Από την άλλη, κάποια ονόματα σημειώνουν αξιοσημείωτη άνοδο τα τελευταία 80 χρόνια. Η “Ιωάννα” και η “Χριστίνα” ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα τη δεκαετία του 1940 βρισκόταν στην 14η θέση με μόλις 1,65%, ενώ το 2021 ανήκει στα 4 δημοφιλέστερα ονόματα.

Παρομοίως, η Χριστίνα, που τη δεκαετία του 1940 καταγράφεται στην τελευταία θέση, τη δεκαετία του 2000 βρίσκεται ήδη στην 7η επικρατέστερη επιλογή των γονέων.

Τα 30 επικρατέστερα γυναικεία ονόματα κατά το έτος γέννησης 2021:

Μαρία Ελένη Αικατερίνη Ιωάννα Βασιλική Αναστασία Κωνσταντίνα Σοφία Δήμητρα Άννα Γεωργία Χριστίνα Ευαγγελία Ειρήνη Δέσποινα Αγγελική Παναγιώτα Νικολέτα Νεφέλη Αλεξάνδρα Ζωή Μελίνα Λυδία Παρασκευή Φωτεινή Στυλιανή Μαρίνα Θεοδώρα Δανάη Αθανασία

Τα 20 επικρατέστερα γυναικεία ονόματα κατά έτος γέννησης (1940-2021) όπως προέκυψαν απο την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης, ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια. Στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο. The 20 most common female names by year of birth (1940–2021), as recorded in the 2021 Population and Housing Census of the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT).

Ανδρικά ονόματα

Σε ότι αφορά την επιλογή των ανδρικών ονομάτων από το 1940 μέχρι το 2021, το όνομα Γεώργιος καταγράφεται στην πρώτη θέση ήδη από τη δεκαετία του 1940 με ποσοστό 10,59% και, παρά τη μικρή υποχώρηση που φτάνει τις 3 ποσοστιαίες μονάδες, παραμένει κορυφαίο και το 2021 με 7,58%.

Η πεντάδα των πιο δημοφιλών ανδρικών ονομάτων διατηρείται ουσιαστικά ίδια τα τελευταία 80 χρόνια, με μικρές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά των επιλογών.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αλλαγές παρατηρούνται στα λιγότερο δημοφιλή ονόματα, τα οποία άλλοτε διεκδικούν μια θέση στη λίστα της ΕΛΣΤΑΤ και άλλοτε μένουν εκτός. Παραδείγματα αυτών είναι τα Παύλος, Γρηγόρης, Φώτιος και Θωμάς.

Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, ενώ τα παραδοσιακά ανδρικά ονόματα παραμένουν σταθερά στην κορυφή, η επιλογή των λιγότερο δημοφιλών ονομάτων παρουσιάζει μεγαλύτερη δυναμική και ποικιλία μέσα στις δεκαετίες.

Τα 30 επικρατέστερα ανδρικά ονόματα κατά το έτος γέννησης 2021:

Γέωργιος Κωνσταντίνος Ιωάννης Δημήτριος Νικόλαος Παναγιώτης Χρήστος Βασίλειος Αλέξανδρος Άγγελος Αθανάσιος Μιχαήλ Μάριος Ευάγγελος Αντώνιος Εμμανουήλ Θεόδωρος Αναστάσιος Σπυρίδων Ανδρέας Φίλιππος Ηλίας Χαράλαμπος Στέφανος Σταύρος Απόστολος Πέτρος Στυλιανός Ελευθέριος Σωτήριος