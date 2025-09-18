Ενώπιον της Κομισιόν η αναστολή του δικαιώματος στο άσυλο

Η διάταξη αυτή, σε ισχύ από τα μέσα Ιουλίου, παραβιάζει ευθέως στοιχειώδεις κανόνες της ΕΕ, όπως τονίζουν οι οργανώσεις.

Με καταγγελία που κατέθεσαν στις 11 Σεπτεμβρίου, τέσσερις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει άμεσα νομικές διαδικασίες κατά της τρίμηνης αναστολής του δικαιώματος στο άσυλο και άμεσης απέλασης που ισχύουν για τους ανθρώπους που φτάνουν στην Ελλάδα από τη Βόρεια Αφρική μέσω θαλάσσης.

Όπως τονίζουν οι οργανώσεις: “Η διάταξη αυτή, σε ισχύ από τα μέσα Ιουλίου, παραβιάζει ευθέως στοιχειώδεις κανόνες της ΕΕ, όπως το δικαίωμα στο άσυλο και η αρχή της μη επαναπροώθησης, όπως έχει ήδη επισημανθεί από εθνικούς και διεθνείς θεσμούς. Τις συνέπειες της αναστολής επιδεινώνει η πλήρης απουσία δωρεάν νομικής συνδρομής στα άτομα που τελούν υπό απέλαση σε κέντρα κράτησης ανά τη χώρα, μολονότι αποτελεί υποχρέωση του κράτους βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι οργανώσεις μας εκπροσωπούν μόνο έναν μικρό αριθμό ανθρώπων που έχουν πληγεί από την αναστολή, έχοντας φυσικά ιδιαίτερα περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού αυτού.

Είναι θεσμική ευθύνη της Κομισιόν να κινητοποιηθεί άμεσα, ελέγχοντας την αναστολή του δικαιώματος στο άσυλο και λαμβάνοντας επείγοντα μέτρα για να μπει τέλος στην παραβίαση του δικαίου της ΕΕ”.

Υπογράφουν οι οργανώσεις:

Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

HIAS Ελλάδος

Equal Rights Beyond Borders