Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου

Ποια ονόματα περιλαμβάνει σήμερα το εορτολόγιο.

Σήμερα το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους φέρουν το όνομα Βαρθολομαίος, Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη.

Να σημειώθει πως το όνομα Βαρθολομαίος γιορτάζει και στις 11 Ιουνίου.

Απόστολος Τίτος

Άγιος της Χριστιανοσύνης κι ένας από τους 70 Αποστόλους. Η μνήμη του εορτάζεται στις 25 Αυγούστου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 26 Ιανουαρίου από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Τίτος.

Ο Τίτος ήταν Έλληνας ειδωλολάτρης από την Αντιόχεια, που παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τη διδασκαλία και τα θαύματα του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα.

Υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και τον ακολούθησε σε πολλές περιοδείες του. Κατά την τέταρτη περιοδεία του, ο Παύλος τον χειροτόνησε επίσκοπο Κρήτης.

Ο Απόστολος Τίτος πέθανε σε βαθύ γήρας το 96 ή το 107 στη Γόρτυνα της Κρήτης.

Είναι προστάτης Άγιος της Κρήτης και η κάρα του βρίσκεται στον ομώνυμο ναό του Ηρακλείου Κρήτης.

