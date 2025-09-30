Επίθεση του ΥΠΠΟ στον Δήμο Νάξου για την Πορτάρα

Το υπουργείο Πολιτισμού σε ανακοίνωσή του, κατηγορεί τον Δήμο Νάξου για «ασύγγνωστες συλλήψεις» αρχαιολόγων, «άσκοπες αντιδικίες» και «περιττές ενέργειες» που καθυστέρησαν το έργο τοποθέτησης μόνιμης περίφραξης στην Πορτάρα.

Με μια αιχμηρή ανακοίνωση το Yπουργείο Πολιτισμού στρέφεται κατά του Δήμου Νάξου, με αφορμή την υπόθεση της περίφραξης στην Πορτάρα. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζει ότι το έργο ολοκληρώθηκε «όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί εξαρχής», αφού όμως προηγήθηκαν «ασύγγνωστες συλλήψεις στελεχών της αρχαιολογικής υπηρεσίας, άσκοπες αντιδικίες και περιττές ενέργειες» από πλευράς της δημοτικής αρχής.

Το υπουργείο ενημερώνει ότι η μόνιμη περίφραξη τοποθετήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, μετά την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Παράλληλα, γνωστοποιεί την παραίτηση του Δήμου από την αίτηση που είχε καταθέσει στο Πρωτοδικείο Νάξου, με την οποία ζητούσε «την άμεση απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης». Όπως υπογραμμίζεται, «ο Δήμος Νάξου δήλωσε στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου ότι παραιτείται από την αίτησή του, με αποτέλεσμα να καταργηθεί η δίκη, χωρίς να εκδοθεί η –προφανώς απορριπτική σε βάρος του Δήμου– δικαστική απόφαση».

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι η προσωρινή περίφραξη τοποθετήθηκε στις 29 Ιουλίου, ύστερα από περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς επισκέπτη. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, είχε ενημερώσει εγκαίρως τη δημοτική αρχή ότι επρόκειτο για «ενέργεια υποχρεωτική εκ του νόμου 4858/2021».

Ιδιαίτερη αιχμή αφήνεται κατά του δημάρχου, ο οποίος –όπως αναφέρεται– «με προσωπική του επιλογή, και χωρίς έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής, προκάλεσε τη σύλληψη των υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων, την προσαγωγή τους στο αστυνομικό τμήμα και τη δακτυλοσκόπησή τους, ως υποδίκων παραβατών». Το ΥΠΠΟ επισημαίνει ότι η στάση αυτή, σε συνδυασμό με τις δικαστικές ενέργειες του Δήμου, «διατάραξαν τη συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού με τη Δημοτική Αρχή της Νάξου».