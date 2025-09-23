Νάξος: Άρχισε η τοποθέτηση μόνιμου προστατευτικού υλικού στην Πορτάρα

Το μνημείο της Πορτάρας στη Νάξο αλλάζει οριστικά όψη.

Τα έργα της μόνιμης αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Πορτάρας στη Νάξο άρχισαν την Τρίτη.

Ως γνωστόν, το καλοκαίρι που μάς πέρασε και μετά το σάλο που ξέσπασε μετά τη φωτογραφία τουρίστα ο οποίος κρατούσε στα χέρια του κομμάτι μαρμάρου, η Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων προχώρησε σε προσωρινή αποκατάσταση με πρόχειρη κατασκευή (ακατάλληλη για την αισθητική του χώρου).

Ακολούθως κατατέθηκε μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το ΚΑΣ και εκπονήθηκε πρόγραμμα μόνιμης αποκατάστασης του μνημείου το οποίο εξακολουθεί να συνδυάζεται με φύλαξη.

Το υλικό άρχισε να τοποθετείται από τους εργαζόμενους ενώ οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι την Πέμπτη το αργότερο.

Εν συνεχεία, και κατόπιν διαβούλευσης (στην οποία αναμένεται να πάρει μέρος και ο Δήμος Νάξου) θα αποφασιστεί αν η Πορτάρα θα λάβει τη μορφή προστατευμένου αρχαιολογικού χώρου με επιβολή εισιτήριου, ειδικές λωρίδες για τα ΑΜΕΑ κτλ.