Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

EKAB και κλιμάκια της ΕΛΑΣ Eurokinissi

Τραγωδία στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, με έναν 35χρονο εργάτη να καταπλακώνεται από μηχάνημα σε βιομηχανική μονάδα.

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 35χρονο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (18/9) σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονικη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 35χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης.

Εκτός από τους διασώστες στο ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

