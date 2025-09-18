Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησηςΔιαβάζεται σε 1'
Τραγωδία στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, με έναν 35χρονο εργάτη να καταπλακώνεται από μηχάνημα σε βιομηχανική μονάδα.
- 18 Σεπτεμβρίου 2025 14:52
Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 35χρονο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (18/9) σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονικη.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 35χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης.
Εκτός από τους διασώστες στο ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει.
Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.