Εργατικό δυστύχημα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας: Νεκρός χειριστής οδοστρωτήρα

Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (19/08) στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα Αμφιλοχίας, με ένα 40 ετών περίπου χειριστή μηχανήματος να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το e-maistros.gr, ο άτυχος χειριστής κάτοικος περιοχής του Αγρινίου, εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με ειδικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό.

Το εργατικό δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία αλλά και μεταξύ των συναδέλφων του, που μιλούν για έναν έμπειρο και εργατικό άνθρωπο.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.