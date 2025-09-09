Έσπασε αγωγός νερού στο ΠΑΓΝΗ – Τραυματίστηκε ασθενής

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Καρδιολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, όταν έσπασε αγωγός νερού πάνω σε κρεβάτι ασθενούς, προκαλώντας τον τραυματισμό του και πανικό στον θάλαμο.

Οργή προκαλεί η είδηση πως έσπασε αγωγός νερού στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ, με τα νερά να πέφτουν πάνω σε κρεβάτι ασθενούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι. Ξαφνικά έσπασε ο αγωγός και έπεσε τεράστια ποσότητα νερού πάνω στο κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ασθενής.

Οι ασθενείς σε κατάσταση σοκ ξυπνάνε και πετάγονται από τα κρεβάτια τους, νομίζοντας ότι έγινε σεισμός. Ωστόσο, όπως γρήγορα αντιλήφθηκαν, ο αγωγός είχε σπάσει και είχε πέσει πάνω στο κρεβάτι όπου βρισκόταν ένα άνθρωπος.

Ο ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι και εντός των επόμενων ωρών θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να φανεί η πλήρη εικόνα των τραυμάτων.

Παράλληλα, όλος ο χώρος του θαλάμου όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς πλημμύρισε με εργαζόμενους, νοσηλευτές και γιατρούς να προχωρούν στην απομάκρυνση των υδάτων.