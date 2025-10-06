Ευλογιά προβάτων: Διευρύνεται η εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλία

Την επέκταση της εισαγγελικής έρευνας για την ευλογιά προβάτων ζήτησε με νέα του παραγγελία ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Με νέα εισαγγελική παραγγελία του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας προς την εισαγγελία Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων, πρόκειται να διευρυνθεί η δικαστική έρευνα για την ευλογιά των προβάτων που πλήττει τον τελευταίο χρόνο την Θεσσαλία.

Με αυτή του την παραγγελία ο εισαγγελέας ζητά να γίνει έλεγχος σε πράξεις που αφορούν τόσο την διάσωση της νόσου όσο και την τήρηση των προληπτικών μέτρων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το larissanet, η προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία αφορούσε μόνο τον έλεγχο τροφίμων που διοχετεύονται στην αγορά από ζώα που νόσησαν από ευλογιά.

Ταυτόχρονα, οι καταγγελίες της Ευαγγελίας Λιακούλη, βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ, για την διαχείριση της νόσου βρίσκονται ήδη προς διερεύνηση από εισαγγελικό λειτουργό που έχει αναθέσει η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας.