Εύβοια: Αυτοκίνητο τούμπαρε σε κεντρικό δρόμο – Σώοι οι επιβάτες

Αυτοκίνητο όπου επέβαινε τριμελής οικογένεια ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στον περιφερειακό δρόμο Πετριών στη Νότια Εύβοια. Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (15/08) στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, αναποδογύρισε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evima.gr αυτοκίνητο το οποίο κατευθυνόταν στον περιφερειακό δρόμο των Πετριών στη Νότια Εύβοια κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπη και τούμπαρε στη μέση του κεντρικού δρόμου.

evima.gr

Αμέσως σταμάτησε η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα ανάμεσα τους και ένα παιδάκι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους.

Οδηγοί με διερχόμενα αυτοκίνητα μόλις είδαν το αυτοκίνητο να έχει ανατραπεί στη μέση του δρόμου σταμάτησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους επιβάτες.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η αστυνομία και καταγράφει τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.