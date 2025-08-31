Εύβοια: Δύο τροχαία με πέντε τραυματίες

Από τους πέντε τραυματίες, οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Δύο τροχαία σημειώθηκαν τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (30/8) και τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) στην Εύβοια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 5 άτομα, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Ειδικότερα, το ένα τροχαίο συνέβη λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μηχανή συγκρούστηκε με Ι.Χ. στην περιοχή των Ψαχνών στην περιοχή των Ψαχνών στο ύψος του Εργοστασίου Παλίρροια στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν τρία άτομα, οι δυο εκ των οποίων σοβαρά.

Νωρίτερα, χθες, Σάββατο σημειώθηκε τροχαίο με δύο τραυματίες. Αγροτικό όχημα που κινούνταν στο δρόμο Καρύστου – Μαρμαρίου κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα και να διακομιστούν στο νοσοκομείο Καρύστου.