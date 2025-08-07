Εξάρθρωση δύο καρτέλ ναρκωτικών με κοινό αρχηγό

Εγκληματικές οργανώσεις για ναρκωτικά εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές.

Για την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων, που είχαν κοινό αρχηγό, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου οργάνωσαν και υλοποίησαν, χθες σε Αιτωλοακαρνανία και Αθήνα, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, της ΟΠΚΕ Πύργου, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και της ΟΠΚΕ Αγρινίου.

Α’ Εγκληματική Οργάνωση

Οι αστυνομικοί εντόπισαν χθες σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, φυτεία αποτελούμενη από -2.685- δενδρύλλια κάνναβης, από τα οποία τα 485 ήταν πλήρως συγκομισμένα, ενώ εντοπίστηκαν και 39,7 κιλά ημίχλωρης κάνναβης (φούντες).

Τα δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούταν από τέσσερις άνδρες (δύο Αλβανούς και δύο Έλληνες), που συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς σε περιοχές της Αθήνας και της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που ενέχεται στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η φυτεία αποτελούνταν από 14 ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συνολικής έκτασης 4 στρεμμάτων περίπου, ενώ οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει αυτοσχέδιο ξηραντήριο κάνναβης και παράπηγμα με σκηνές, όπου ανευρέθηκαν τρόφιμα και είδη ένδυσης – υπόδησης στο εσωτερικό τους.

Στους χώρους της καλλιέργειας υπήρχαν διάσπαρτα καλλιεργητικά εργαλεία, αρδευτικός εξοπλισμός, λιπάσματα και λοιπά αντικείμενα, που χρησίμευαν στην καλλιέργεια των φυτών κάνναβης, τα οποία ποτίζονταν με πλαστικά λάστιχα μήκους περίπου 1,5 χιλιομέτρων, που ήταν συνδεδεμένα σε δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τη διακίνηση των ναρκωτικών ξεπερνά το 1.350.000 ευρώ.

Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είναι ο ένας αλλοδαπός συλληφθείς, ο οποίος εντοπίστηκε σε περιοχή της Αθήνας, ενώ και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και εργασίες, όπως καλλιέργεια και περιποίηση των φυτών κάνναβης, αποξήρανση των δενδρυλλίων, ανάπτυξη και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης της φυτείας, μεταφορά ειδών διατροφής και νερού στους συνεργούς τους.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 46,5 γραμμάρια κάνναβης, 900 ευρώ, πλήθος καρτών sim και συσκευών κινητής τηλεφωνίας και δύο οχήματα.

Β’ Εγκληματική Οργάνωση

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση είχε τον ίδιο αρχηγό με την πρώτη, ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία ακόμη τριών ημεδαπών ανδρών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που ενέχεται στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στις 28 Ιουλίου 2025, σε περιοχή της Λακωνίας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, είχαν εντοπίσει φυτεία κάνναβης, αποτελούμενη από 1.828 δενδρύλλια της ναρκωτικής ουσίας, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Στο χώρο της φυτείας, είχαν βρεθεί και είχαν κατασχεθεί αγροτικά εργαλεία, αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός, καθώς και τέσσερις σκηνές, τις οποίες είχαν εγκαταστήσει οι καλλιεργητές, τόσο για την εποπτεία της φυτείας και της ευρύτερης περιοχής, όσο και για τη διαμονή τους στο χώρο.

Στο πλαίσιο των ερευνών οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία των κατηγορούμενων καλλιεργητών και διακρίβωσαν τους ρόλους τους στην εγκληματική οργάνωση.

Εγκληματικό δίκτυο σε νησί των Κυκλάδων

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, διαπίστωσαν ακόμη ότι ο αλλοδαπός συλληφθείς αρχηγός των δύο εγκληματικών οργανώσεων εμπλέκεται και σε εγκληματικό δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης σε νησί των Κυκλάδων και μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 51 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, με την έρευνα να είναι σε εξέλιξη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.