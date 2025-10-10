Εξιχνιάσθηκε εμπρησμός εστιατορίου στη Βουλιαγμένη

Ο εμπρησμός είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2024 και για την υπόθεση συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, ένας 60χρονος ημεδαπός. Στην κατοχή του βρέθηκε οπλισμός και σκάφος που είχε υπεξαιρέσει από τον ιδιοκτήτη του.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε περίπτωση εμπρησμού εστιατορίου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, η οποία έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες στις 16 Οκτωβρίου 2024.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε, με κατάλληλη αξιοποίηση συλλεχθέντος υλικού, ταυτοποιήθηκε ως δράστης 60χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Νίκαιας Αττικής, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Όπως προέκυψε, ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, κατόπτευσε για μικρό χρονικό διάστημα το εσωτερικό του καταστήματος και στη συνέχεια μετέβη στην οροφή του και έρριψε εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας ανάφλεξη και πυρκαγιά.

Παράλληλα, στην κατοχή του 60χρονου βρέθηκε ένα σκάφος με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή, για τα οποία ο ιδιοκτήτης τους είχε καταγγείλει υπεξαίρεση στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στη Νίκαια Αττικής και στο Λουτράκι Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα άνευ αδείας, 3 παλαιού τύπου εμπροσθογεμή πιστόλια, 5 μαχαίρια, 2 ξίφη, τσεκούρι, 2 φακοί, 3 σκάφη, τρέιλερ για μεταφορά σκάφους, 4 κινητήρες εξωλέμβιων μηχανών σκαφών, ρουχισμός, υποδήματα και δύο σακίδια, κινητό και usb.

Τα κατασχεθέντα Ελληνική Αστυνομία

Σημειώνεται ότι, κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν ακόμη τρία σκάφη, από τα οποία τα δύο έφεραν εξωλέμβιες, καθώς και δύο τρέιλερ, χωρίς εγχάρακτους αριθμούς ταυτοποίησης, προκειμένου διερευνηθεί το νόμιμο της κατοχής τους.

Το σκάφος και η εξωλέμβιος, τα οποία απασχολούσαν ως προϊόντα υπεξαίρεσης, θα αποδοθούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει για κλοπές, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, πλαστογραφίες, ναρκωτικά, για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και για παραβάσεις του ΚΟΚ.