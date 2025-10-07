Φοινικούντα: Άφαντος ο δράστης του διπλού φονικού – Τα πρώτα σενάρια των Αρχών

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών στην Φοινικούντα για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού. Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για τα κίνητρα του δράστη.

Πυκνώνουν οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη (και πιθανών συνεργών του), που προκάλεσε το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, το βράδυ της Κυριακής (5/10).

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας σε συνεργασία με το κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που μετέβη στην Μεσσηνία για την εξιχνίαση της υπόθεσης, δίνουν μάχη με τον χρόνο, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη.

Ωστόσο, η έλλειψη βιντεοληπτικού υλικού τόσο από το κάμπινγκ αλλά και από τους γύρω δρόμους δυσκολεύει την εξέλιξη των ερευνών, με τις Αρχές να εστιάζουν στη λήψη όσο το δυνατό περισσότερων μαρτυρικών καταθέσεων, μέσω των οποίων θα ανακαλύψουν τυχόν κενά και ίσως τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Δύο πολύ σημαντικά στοιχεία, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν και σε τυχόν υπόπτους.

Υπενθυμίζεται πως η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (6/10), τόνισε, μεταξύ άλλων πως, “είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και πολύ περίεργη επειδή δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το εάν είχε απασχολήσει κάποιος στο παρελθόν αυτούς τους δύο ανθρώπους. Όντως υπήρχε κάποια επίθεση πριν από περίπου έναν μήνα κατά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με αεροβόλο όπλο. Είχε τραυματιστεί ελαφρά χωρίς να υπάρχει αναφορά στην αστυνομία ότι απειλούνταν είτε άμεσα είτε έμμεσα αυτός ή ο συνεργάτης του”.

“Έχουμε αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες που μιλούν για ένα τουλάχιστον άτομο, νεαρής ηλικίας. Είναι πιθανό να είναι ανήλικος“, πρόσθεσε.

Τα πρώτα σενάρια

Τα προσωπικά κίνητρα φαίνεται να έχουν κυρίαρχη θέση χωρίς να εξαιρούνται άλλες πιθανότητες, όπως οι οικονομικές διαφορές, αν και μέχρι τώρα δεν προκύπτει τα θύματα να χρωστούσαν πουθενά. Μοιραία όμως στην παρούσα φάση, οι αστυνομικοί δεν μπορούν να εξαιρέσουν καμία πιθανότητα.

Το μόνο κίνητρο που έχει εξαιρεθεί εξ αρχής είναι αυτό της ληστείας, αφού τα θύματα δεν απειλήθηκαν για τα χρήματά τους και ο δράστης δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτά.

Ως προς την διαθήκη του, ο 68χρονος ιδιοκτήτης είχε πρόσφατα ορίσει δικαιούχους τον 60χρονο φίλο του που επίσης δολοφονήθηκε και τον ανιψιό του που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση θανάτου ενός δικαιούχου, η νομοθεσία προβλέπει πως δικαιούχοι γίνονται οι αμέσως επόμενοι συγγενείς του εκλιπόντος.

Ως προς την μαρτυρία του ανιψιού, εκείνος ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο δράστης ήταν νεαρός, πιθανόν ακόμη και ανήλικος, με πολύ ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά, φορούσε κουκούλα μπλούζας στο κεφάλι, αλλά είχε ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και όταν εισήλθε το βράδυ στην ρεσεψιόν του κάμπινγκ, στράφηκε προς τον 68χρονο, τον οποίο ρώτησε σε σπαστά αγγλικά αν υπήρχε δωμάτιο και στην αρνητική απάντηση που δέχτηκε, έβγαλε το όπλο του, κοντόκαννη καραμπίνα ή περίστροφο (κάτι που θα διακριβωθεί από τις βολίδες που θα εξαχθούν κατά την νεκροψία) και πυροβόλησε εναντίον του ιδιοκτήτη, ο οποίος έπεσε νεκρός.

Ο 60χρονος επιστάτης και σύντροφος του θύματος προσπάθησε να τρέξει και ο δράστης γύρισε προς εκείνον και τον πυροβόλησε πισώπλατα με αποτέλεσμα και εκείνος να πέσει νεκρός.

Αμέσως μετά, βγήκε έξω επιβιβάστηκε σε ένα σκούτερ και διέφυγε. Μία γειτόνισσα κατέθεσε μάλιστα πως είδε ένα μηχανάκι να απομακρύνεται στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, άρα είναι πιθανόν αν είδε το εμπλεκόμενο όχημα να υπήρχε και συνεργός.

Ο ιδιοκτήτης είχε πριν έναν μήνα δεχτεί και πάλι επίθεση από άγνωστο δράστη με αεροβόλο και από απόσταση, όπου είχε τραυματιστεί ελαφρά και τότε πάλι είχε πει στις Αρχές πως δεν είχε προηγούμενα ή προστριβές με κάποιον.

Εξετάζεται λοιπόν, μεταξύ άλλων, αν τα δύο περιστατικά σχετίζονται ή όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από εκείνο το περιστατικό, το θύμα είχε επιλέξει για την ασφάλειά του να διαμένει στο κάμπινγκ, θεωρώντας ότι παρουσία και άλλων ανθρώπων, θα ήταν πιο ασφαλής.

Ο δράστης βεβαίως φάνηκε ότι δεν πτοήθηκε καθόλου από αυτή τη συνθήκη, παρότι στο κάμπινγκ υπήρχαν αρκετοί κατασκηνωτές.