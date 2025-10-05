Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

O ιδιοκτήτης του κάμπινγκ βρέθηκε νεκρός στην ρεσεψιόν, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Φοινικούντας από το διπλό φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/10) σε κάμπινγκ.

Το έγκλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, με έναν 68χρονο άνδρα, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και κάτοικο της περιοχής και τον επιστάτη του κάμπινγκ, φίλο του ιδιοκτήτη να είναι τα δύο θύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης βρέθηκε νεκρός στην ρεσεψιόν, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμό.

Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς o δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους, ενώ φαίνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του MessiniaLive, πριν λίγο καιρό, το καλοκαίρι, είχε συμβεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.

Να σημειωθεί το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αυτόν τον καιρό αρκετό κόσμο.