ΕΛ.ΑΣ. για Φοινικούντα: Άγνωστη η ταυτότητα του δράστη – “Πιθανόν να είναι ανήλικος”

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη. Κλειδί οι μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων. Τι αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα του δράστη του διπλού φονικού, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10), σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με το Ανθρωποκτονιών και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να σπεύδουν στην περιοχή για να βοηθήσουν την Ασφάλεια Καλαμάτας στις έρευνες για την εξιχνίαση του εγκλήματος.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (6/10), τόνισε, μεταξύ άλλων πως, “είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και πολύ περίεργη επειδή δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το εάν είχε απασχολήσει κάποιος στο παρελθόν αυτούς τους δύο ανθρώπους. Όντως υπήρχε κάποια επίθεση πριν από περίπου έναν μήνα κατά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με αεροβόλο όπλο. Είχε τραυματιστεί ελαφρά χωρίς να υπάρχει αναφορά στην αστυνομία ότι απειλούνταν είτε άμεσα είτε έμμεσα αυτός ή ο συνεργάτης του”.

“Έχουμε αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες που μιλούν για ένα τουλάχιστον άτομο, νεαρής ηλικίας. Είναι πιθανό να είναι ανήλικος“, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αυτόπτες μάρτυρες μάλιστα μετέφεραν στην αστυνομία πως “είδαν ένα άτομο να τραυματίζει θανάσιμα τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να ακολουθεί τον επιστάτη και να τον πυροβολεί. Δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο έφτασε και διέφυγε από το σημείο. Είναι μια περιοχή που δεν μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί εύκολα βιντεοληπτικό υλικό“.

“Υπήρχε αρκετός κόσμος και υπάρχουν και μάρτυρες που άκουσαν και τη συζήτηση θύτη και θύματος. Έγινε μια πολύ μικρή συζήτηση. Ο δράστης ζήτησε χώρο να μείνει στο κάμπινγκ, ο ιδιοκτήτης του ανέφερε πως δεν υπάρχει διαθεσιμότητα και τον τραυμάτισε θανάσιμα”, συνέχισε η κ. Δημογλίδου, τονίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί η αιτία για το έγκλημα και ερευνάται εάν είχε συμβεί κάτι στο παρελθόν με τον δράστη και τα θύματα.

Υπενθυμίζεται πως ο δράστης εκτέλεσε εν ψυχρώ σε χώρο γραφείου τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 60χρονο επιστάτη και φίλο του ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος στάθηκε μάρτυρας της δολοφονίας του φίλου του, με αποτέλεσμα να δεχτεί δύο σφαίρες από το πυροβόλο όπλο του δράστη, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπο και διέφυγε με μηχανή, την οποία οδηγούσε συνεργός του.

Το κάθε θύμα φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς από πυροβόλο όπλο.

Επισημαίνεται ότι ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ο οποίος εργαζόταν και ως πολιτικός μηχανικός, είχε καταγγείλει στις 7 Σεπτεμβρίου απόπειρα δολοφονίας με αεροβόλο και τραυματισμό του στον κρόταφο.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες και στο ίδιο το κάμπινγκ, που βρίσκεται στον δρόμο μεταξύ Φοινικούντας και Μεθώνης.

Την υπόθεση ανέλαβαν ειδικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Αθήνας ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής από την Τρίπολη.

Προμελετημένο το έγκλημα

Το έγκλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ της Κυριακής (5/10), με έναν 68χρονο άνδρα, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και κάτοικο της περιοχής και τον επιστάτη του κάμπινγκ, φίλο του ιδιοκτήτη να είναι τα δύο θύματα.

Ο ιδιοκτήτης βρέθηκε νεκρός στην ρεσεψιόν, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης πρώτα ρώτησε τον ιδιοκτήτη αν υπήρχε χώρος στο κάμπινγκ για να μείνει και αφού έλαβε αρνητική απάντηση έβγαλε μία κοντόκαννη από τα ρούχα του και πυροβόλησε τον 68χρονο, δείχνοντας ότι πήγε στο σημείο με αυτό τον σκοπό και πως το έγκλημα ήταν προμελετημένο και η ερώτηση απλά μια πρόφαση για γυρίσει προς αυτόν το θύμα.

Στη συνέχεια, έστρεψε το όπλο στον 60χρονο επιστάτη που έτρεξε να σωθεί και τον εκτέλεσε πισώπλατα.

Αμέσως μετά, ο δράστης τράπηκε σε φυγή πεζός και στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε σκούτερ, όπου τον ανέμενε πιθανόν ο συνεργός του, και διέφυγαν μαζί.

Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.

Ο δράστης της διπλής δολοφονίας φάνηκε πως δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα χρήματα άρα το κίνητρό του ήταν πιο προσωπικό και ήταν μία προαποφασισμένη πράξη.

Σημειώνεται ότι τα δύο θύματα ήταν ζευγάρι επί πολλά χρόνια και εξετάζεται η πιθανότητα το κίνητρο να ήταν ακόμη πιο προσωπικό.