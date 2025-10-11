Φοινικούντα: Τα λάθη του δράστη θα ρίξουν “φως” στη διπλή δολοφονία

Άφαντος παραμένει ο δράστης της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Τα λάθη του δράστη φαίνεται πως οδηγούν τις Αρχές όλο και πιο κοντά στη σύλληψή του, σύμφωνα με το Mega. Ειδικότερα, χρησιμοποίησε το δικό του μηχανάκι, διανύοντας 440 χλμ. από τη Φοινικούντα στην Αθήνα και περνώντας από δεκάδες κάμερες που τον έχουν καταγράψει και εκτέλεσε τα θύματα μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Το δρομολόγιο μέχρι την Αθήνα

Οι ερευνητές επικεντρώνονται στη διαδρομή διαφυγής του δράστη, ο οποίος εγκατέλειψε το κάμπινγκ με σκούτερ. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κινήθηκε μέχρι και την Αθήνα, με τις Αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τόσο τον ίδιο όσο και το όχημα.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν το δρομολόγιο και ξέρουν ότι φεύγοντας από τη Φοινικούντα το βράδυ της περασμένης Κυριακής πέρασε από Κυπαρισσία, Πύργο, Πάτρα, Κόρινθο, μέχρι να φτάσει στην Αθήνα.

Οι Αρχές προσπαθούν να δουν το σημείο στο οποίο άφησε το σκούτερ, πιστεύοντας ότι αν καταφέρουν να εντοπίσουν το δίκυκλο, θα φτάσουν και στην ταυτότητα του δράστη.

Η διαθήκη του ιδιοκτήτη

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ο οποίος είχε αλλάξει τη διαθήκη του μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, ένα στοιχείο που φαίνεται να εντείνει το μυστήριο.

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά και μία παλαιότερη διαθήκη του ίδιου άνδρα, συνταγμένη περίπου έναν χρόνο πριν, προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι πρόσφατες αλλαγές μπορεί να συνδέονται με το κίνητρο του εγκλήματος.