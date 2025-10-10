Φοινικούντα: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών – Άφαντος ο δράστης για 5η μέρα

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για την εξιχνίαση του άγριου εγκλήματος στην Φοινικούντα Μεσσηνίας. Τι αναζητούν οι αστυνομικές αρχές.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξιχνίαση του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να επικεντρώνονται τώρα στα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων και τις συνομιλίες τους.

Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, σε μία προσπάθεια να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν ύποπτα ή απειλητικά τηλέφωνα και μηνύματα λίγο πριν την ώρα της φονικής επίθεσης.

Παράλληλα η Αστυνομία συνεχίζει τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων από άτομα που μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικές πληροφορίες στην έρευνα, ενώ έχουν παρουσιάσει στον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ (ως τον μοναδικό φερόμενο αυτόπτη μάρτυρα) τουλάχιστον 4 υπόπτους προς αναγνωρίσει, χωρίς όμως να μπορεί να υποδείξει κάποιον από αυτούς ως πιθανό δράστη.

Στην Ηλεία αναζητείται ο δράστης

Άφαντος παραμένει ο δράστης για 5η συνεχόμενη ημέρα από την άγρια δολοφονία με τις Αρχές να τον αναζητούν στην Ηλεία.

Με βάση το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία προκύπτει πως πιθανότατα αμέσως μετά το έγκλημα ο δράστης διέφυγε με σκούτερ ιδιοκτησίας του και ακολούθησε τη διαδρομή Μεθώνη – Πύλο – Γιάλοβα – Κορυφάσιο – Γαργαλιάνοι και εξετάζεται σοβαρά να έχει περάσει μέσω Κυπαρισσίας στην περιοχή της Ζαχάρως στην Ηλεία.

Για τον λόγο αυτόν έχουν στηθεί μπλόκα σε αυτή τη διαδρομή μέχρι και στον γειτονικό νομό.

Το MEGA δημοσίευσε χτες, Πέμπτη (9/10) νέα βίντεο ντοκουμέντο, στα οποία διακρίνεται η μοτοσικλέτα που ξεκίνησε από το κάμπινγκ και έφτασε μέχρι την Ηλεία, και πίσω της μία δεύτερη μοτοσικλέτα.

Δείτε εδώ:

Η διαθήκη του 68χρονου

Νέα στοιχεία έρχεται να δώσει μάρτυρας κλειδί στην υπόθεση, ο οποίος δίνει σημαντικές πληροφορίες για την διαθήκη του 68χρονου και τις αλλαγές που έκανε σε αυτή το τελευταίο διάστημα.

«Λίγες ημέρες πριν γίνει το φονικό και αφού είχαμε υπογράψει τη νέα διαθήκη με κάλεσε να πάω στο κάμπινγκ και μου είπε «Νομίζω έχω κάνει το σωστό με αυτό που έκανα». Εγώ δεν τον ρώτησα λεπτομέρειες γιατί γενικά ήταν άνθρωπος αυταρχικός και δεν ήθελε ούτε να του κάνεις έλεγχο ούτε να μπλέκεσαι στα πόδια του. Θυμάμαι μου είπε: «Θέλω να τα πουλήσω όλα και να φύγω να πάω στο Μονακό, δεν μπορώ άλλο», αναφέρει ο μάρτυρας.

Οι αναλυτές του Εγκλημάτων Κατά Ζωής έχουν πλέον σχηματίσει σαφή εικόνα για όσα συνέβησαν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, το βράδυ της περασμένης Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Εκτιμούν ότι ο δράστης ενήργησε αυθόρμητα και χωρίς σχεδιασμό – κινήθηκε από θυμό και εκδίκηση, χωρίς να έχει καταστρώσει κάποιο πλάνο.

Η συμπεριφορά του δείχνει ότι είχε στόχο συγκεκριμένο πρόσωπο, τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τον οποίο πυροβόλησε πρώτο. Στη συνέχεια, σκότωσε τον επιστάτη και επιτέθηκε και στον ανιψιό του θύματος, πιθανότατα για να εξαλείψει μάρτυρες. Οι Αρχές σημειώνουν ότι χρησιμοποίησε το προσωπικό του σκούτερ –πιθανότατα χωρίς πινακίδες– και ένα περίστροφο έξι σφαιρών, στοιχείο που υποδηλώνει πως δεν είχε πρόθεση για μαζική εκτέλεση αλλά για στοχευμένο χτύπημα.

Οι καταθέσεις κατοίκων αποκαλύπτουν επίσης ότι ο 68χρονος το τελευταίο διάστημα φοβόταν έντονα για τη ζωή του. Φέρεται να είχε ζητήσει άδεια οπλοφορίας και να είχε αγοράσει καραμπίνα για αυτοπροστασία, ενώ είχε απομακρυνθεί από το σπίτι του και διέμενε στο κάμπινγκ.

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την εκτίμηση ότι το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία δεν ήταν τυχαίο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι πράξεις να συνδέονται με προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, που φαίνεται πως κορυφώθηκαν με τραγικό τρόπο – και οδήγησαν τον δράστη σε φυγή προς την Ηλεία.