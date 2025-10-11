Έγκλημα στη Φοινικούντα: Στην Αττική με σκούτερ έφτασε ο εκτελεστής του διπλού φονικού

Από την ανάλυση των βιντεοληπτικών υλικών οι Αρχές κατέληξαν πως ο δράστης από την Πελοπόννησο έφτασε στην Αττική με το σκούτερ μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ.

Ακόμη περισσότερο ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών για τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, μετά την συνεχιζόμενη ανάλυση των βιντεοληπτικών υλικών.

Ο δράστης φαίνεται με το σκούτερ του να διαφεύγει αρχικά προς την Ηλεία, στη συνέχεια όμως, μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου, φτάνει μέχρι την Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε καμία φάση δεν διακρίνονται πινακίδες, καθώς είτε τις είχε αφαιρέσει είτε είχε βάλει φιμέ πρόσθετο για την κάλυψή τους.

Πλέον, η ανάλυση και η συλλογή βιντεοληπτικών υλικών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ο τελικός προορισμός του δράστη και να προκύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου μέσω των οποίων θα ταυτοποιηθεί ώστε να φτάσουν στα ίχνη του οι Αρχές και να μπορέσουν έτσι να ξετυλίξουν το κουβάρι της διπλής δολοφονίας σε βάρος του ιδιοκτήτη και του επιστάτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα.

Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται, για να μπορέσουν οι Αρχές να καταλήξουν και στα κίνητρα της διπλής δολοφονίας.

Σημειώνεται πάντως, πως τον δράστη τα θύματα δεν φάνηκε να τον γνωρίζουν, καθώς όταν εμφανίστηκε μπροστά τους, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν, δεν αντέδρασαν σαν να τον ήξεραν. Ακολούθησε ο σύντομος και προσχηματικός διάλογος με τον ιδιοκτήτη για την διαθεσιμότητα του χώρου και τότε ο δράστης έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε.

Ακόμα δεν έχει εξαιρεθεί καμία πιθανότητα για τα κίνητρα του δράστη ή εκείνου που μπορεί να όπλισε το χέρι του δράστη, με την έρευνα σαφώς να εξετάζει και τα κληρονομικά των θυμάτων, αλλά και πιθανούς άλλους λόγους που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτό το έγκλημα.