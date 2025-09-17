Φωτιά σε κτίριο στη Συγγρού

Φωτιά ξέσπασε στο πρώην Athenaeum Palace επί της Συγγρού, το οποίο είχε καεί και το 2020.

Φωτιά ξέσπασε στο εγκαταλελειμμένο πρώην Athenaeum Palace στην άνοδο της Συγγρού (Συγγρού 123) προς Αθήνα, το οποίο είχε καεί και το 2020.

Επί τόπου επιχειρούν τρία πυροσβεστικά και άνδρες της πυροσβεστικής, ενώ οι άνδρες της πυροσβεστικής έσπασαν τα τζάμια για να εισέλθουν. Σημειώνεται πως το κτίριο ήταν σφραγισμένο και είναι άγνωστο το πώς ξέσπασε η φωτιά. Για προληπτικούς λόγους οι άνδρες της πυροσβεστικής έλεγξαν όλους τους ορόφους.

Το εν λόγω κτίριο είχε καεί και στις 6 Δεκεμβρίου του 2019, όταν και είχαν κινδυνεύσει ζωές με τρεις ανθρώπους να τραυματίζονται. Φυσικοί αυτουργοί της φωτιάς τότε ήταν υπάλληλοι, ενώ είχε συλληφθεί και το ζευγάρι των συνδιαχειριστών του ξενοδοχείου, ως ηθικοί αυτουργοί του εμπρησμού και της προκληθείσας φθοράς στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.