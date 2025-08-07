Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά σε μονοκατοικία στη Δραπετσώνα – Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Δραπετσώνα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (07/08) σε κατοικία στην περιοχή της Δραπετσώνας στον Πειραιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες αυτή την ώρα επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε μονοκατοικία.

Οι αρχές απομάκρυναν δύο κατοίκους που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και βρίσκονταν σε διπλανό σπίτι, ενώ από τη φωτιά κινδυνεύουν και παρακείμενες κατοικίες.

 

